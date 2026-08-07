Zeledon Txikik eta Edurnek giro aparta sortu dute Andre Maria Zuriaren plazan, Txikien Egunean
Ekain Gonzalez eta Haizea Lauzurica izan dira Zeledon Txikiren eta Edurneren jaitsieraren protagonistak, Gasteizko jaietako haurrek gehien espero duten ekitaldietako batean.
Andre Maria Zuriaren plaza izan da aurten ere Gasteizko jaietako unerik hunkigarrienetako baten agertokia. Zeledon Txiki eta Edurne ohi legez jaitsi dira ehunka haur eta familiaren aurrean, Txikien Eguneko ekitaldirik esperoenetako batean.
Aurten, Ekain Gonzalezek eta Haizea Lauzuricak gorpuztu dituzte jaietako pertsonaiak. Panpinak jaitsi ondoren, balkoitik agurtu dituzte plazan bildutakoak, jaietako lehen egunean Zeledonek egiten duen erritua errepikatuz.
Txikienei eskainitako eguna
Zeledon Txiki eta Edurneren jaitsiera da Txikien Eguneko ekitaldi nagusia. San Migel elizan haurrek egindako ohiko lore-eskaintzarekin hasi da goiza, eta haurrei zuzendutako jarduera ugari egin dira gero hiriko hainbat gunetan.
Besteak beste, jolasak, Erraldoi, Buruhandi eta Zaldikoen Konpartsaren kalejira, Gargantua eta Arriaga Abentura gunea izan dituzte haurrek gozagarri, Txikien Eguna ospatzeko prestatutako egitarauaren barruan.
Kuadrillen kalejira, musika eta su artifizialak
Zeledon Txikik eta Edurnek arratsaldean ere izango dute protagonismoa, Gasteizko blusa eta nesken kuadrillen kalejiran parte hartuko baitute, jaietako desfile ezagunenetako batean.
Eguneko egitaraua Jon Plazaolaren bakarrizketarekin, Moonshine Wagon taldearen kontzertuarekin, Udal Musika Bandaren emanaldi bereziarekin eta Aihotz plazako bertso saioarekin osatuko da, eta Mendizabalako su artifizialak eta Neomak eta Sedientos de Cumbia taldeen kontzertuak izango dira gauean.
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