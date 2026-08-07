ELKANOREN LEHORRERATZEA
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Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea antzeztuko dute Getarian ostiral honetan

EITBk zuzenean emango du Orain.eus atarian, ETB1en eta ETB ONen, 16:45etik aurrera, lau urtean behin egiten den ekitaldi honen berri.

(Foto de ARCHIVO) Llegada de un barco que simula el Desembarco de Elkano Itsas Herria, a 6 de septiembre de 2022, en Getaria, Guipúzcoa, Euskadi (España). La travesía cultural Elkano, surgida con el objetivo de divulgar la relación del pueblo vasco con la mar, encara su recta final durante el mes de septiembre, después de haber visitado 21 localidades de Gipuzkoa, Bizkaia e Iparralde durante los meses de junio, julio y agosto. Hoy, 6 de septiembre, Día de Elkano, la travesía cultural está marcada por la representación del Desembarco de Elkano, que este año cumple 100 años. Javi Colmenero / Europa Press 06 SEPTIEMBRE 2022;EUSKADI;DESEMBARCO ELKANO;GUPIUZCUA;GETARIA 06/9/2022

2022ko lehorreratzearen antzezpena. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Getariako kaleak Juan Sebastian Elkanoren itzuleraren agertoki bihurtuko dira ostiral honetan. Garaiko jantziez jantzitako dozenaka herritarrek nabigatzailearen lehorreratzea antzeztuko dute, haren heriotzaren bosgarren mendeurrenarekin bat egiten duen edizio honetan.

Getariako itsasgizonak 3 urte baino gehiagoko bidaia osatu zuen Victoria itsasontzian. 1522ko irailaren 6an, Sanlucar de Barramedara (Cadiz) iritsi zen bidaian abiatu ziren 239 gizonetatik 18 bizirik zirela, eta, hala, munduari emandako lehen bira osatu zuten.

Getariak lau urtean behin gogoratzen du balentria hori, 1922an egindako ospakizun bat errepikatuz. Urte hartan, herriak omenaldia egin zion Elkanori espedizioaren laugarren mendeurrenean. Harrezkero, antzezpen historiko ospetsu bihurtu da, dibulgazioa, tradizioa eta itsas ondarea uztartzen dituelako.

EITBk zuzenean eskainiko du ekitaldia 16:45etik aurrera Orain.eus atariaren, ETB1en eta ETB ONen bitartez.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Juan Sebastian Elkano Getaria Gizartea

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