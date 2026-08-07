Las calles de Getaria (Gipuzkoa) se convierten este viernes en el escenario del regreso de Juan Sebastián Elkano tras completar la primera vuelta al mundo hace 504 años. Decenas de vecinos, ataviados con indumentaria de la época, recrearán el simbólico desembarco del navegante en el año en que se conmemora el quinto centenario de su muerte.

El marino getariarra completó una travesía de más de tres años a bordo de la nao Victoria. El 6 de septiembre de 1522, la expedición llegó a Sanlúcar de Barrameda con tan solo 18 supervivientes de los 239 hombres que habían partido al inicio del viaje, culminando así la primera circunnavegación del planeta.

Getaria conmemora este acontecimiento cada cuatro años en una celebración cuyos orígenes se remontan a 1922, cuando la localidad rindió homenaje a Elkano con motivo del cuarto centenario de la expedición. Desde entonces, el desembarco se ha consolidado como una importante recreación histórica, al combinar divulgación, tradición y patrimonio marítimo.

EITB ofrecerá el desembarco de Elkano en directo a partir de las 16:45 horas a través de Orain.eus, ETB1 y ETB ON.