DESEMBARCO DE ELKANO
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Getaria representa el desembarco de Juan Sebastián Elkano este viernes

EITB retransmitirá en directo a través de Orain.eus, ETB1 y ETB ON este evento, que se celebra cada cuatro años.

(Foto de ARCHIVO) Llegada de un barco que simula el Desembarco de Elkano Itsas Herria, a 6 de septiembre de 2022, en Getaria, Guipúzcoa, Euskadi (España). La travesía cultural Elkano, surgida con el objetivo de divulgar la relación del pueblo vasco con la mar, encara su recta final durante el mes de septiembre, después de haber visitado 21 localidades de Gipuzkoa, Bizkaia e Iparralde durante los meses de junio, julio y agosto. Hoy, 6 de septiembre, Día de Elkano, la travesía cultural está marcada por la representación del Desembarco de Elkano, que este año cumple 100 años. Javi Colmenero / Europa Press 06 SEPTIEMBRE 2022;EUSKADI;DESEMBARCO ELKANO;GUPIUZCUA;GETARIA 06/9/2022
Imagen de la última representación del desembarco, en 2022. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Getariak Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea antzeztuko du ostiral honetan
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Agencias | EITB

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Las calles de Getaria (Gipuzkoa) se convierten este viernes en el escenario del regreso de Juan Sebastián Elkano tras completar la primera vuelta al mundo hace 504 años. Decenas de vecinos, ataviados con indumentaria de la época, recrearán el simbólico desembarco del navegante en el año en que se conmemora el quinto centenario de su muerte.

El marino getariarra completó una travesía de más de tres años a bordo de la nao Victoria. El 6 de septiembre de 1522, la expedición llegó a Sanlúcar de Barrameda con tan solo 18 supervivientes de los 239 hombres que habían partido al inicio del viaje, culminando así la primera circunnavegación del planeta.

Getaria conmemora este acontecimiento cada cuatro años en una celebración cuyos orígenes se remontan a 1922, cuando la localidad rindió homenaje a Elkano con motivo del cuarto centenario de la expedición. Desde entonces, el desembarco se ha consolidado como una importante recreación histórica, al combinar divulgación, tradición y patrimonio marítimo.

EITB ofrecerá el desembarco de Elkano en directo a partir de las 16:45 horas a través de Orain.eus, ETB1 y ETB ON.

Vídeo: 5 curiosidades sobre Elkano que no te contaron en el cole

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