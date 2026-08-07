Tragediaren 30. urteurrena
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Ander Zubillagak omenaldia egin die Biescasko biktimei tragediaren 30. urteurrenean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Uholde batek Biescasko Las Nieves kanpina suntsitu zuen 1996ko abuztuaren 7an, Arasko sakanean bat-bateko ur-goraldi bat izan ondoren. 87 pertsona hil eta 187 zauritu ziren.  Ander Zubillaga gitarrista tolosarrak 6 urte eskasekin bizi izan zuen tragedia hura.

Hondamendi naturalak Gizartea

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