30 aniversario de la tragedia
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Ander Zubillaga rinde un sobrecogedor tributo a las víctimas de Biescas en el 30 aniversario de la tragedia

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Euskaraz irakurri: Ander Zubillagak omenaldia egin die Biescasko biktimei tragediaren 30. urteurrenean

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La riada del camping de Biescas ocurrió el 7 de agosto de 1996, cuando una crecida extraordinaria y súbita del barranco de Arás arrasó el camping Las Nieves. Murieron 87 personas y 187 resultaron heridas. El guitarrista tolosarra Ander Zubillaga vivió aquel horror con apenas seis años de edad.

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