Hoy, martes, ha comenzado la revisión de los exámenes de las Pruebas de Acceso de la Universidad (PAU) de las personas que hayan presentado una reclamación. Las solicitudes serán evaluadas por un corrector o correctora diferente a quien realizó la primera corrección y las calificaciones revisadas se publicará el próximo 22 de junio.

El plazo de revisión arranca en medio de la polémica por los ceros en la prueba de euskera.