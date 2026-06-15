La EHU recuerda que a medianoche concluye el plazo para solicitar la revisión de la PAU

La Universidad del País Vasco (EHU) ha recordado que el procedimiento de la Prueba de Accesso a la Universidad (PAU) continúa abierto y que las solicitudes de revisión de exámenes pueden presentarse hasta las 23:59 horas de este lunes. El comunicado institucional llega tras detectarse un error en la carga de las notas de Euskera de varios alumnos de centros concertados de Bizkaia —que figuraban erróneamente con un cero al constar como no presentados—, un fallo que la universidad ya ha reconocido y ha subsanado.

Ante la preocupación por que esta situación afecte a la adjudicación de plazas en los grados universitarios, familias y estudiantes afectados se han concentrado esta mañana ante la Facultad de Ingeniería en San Mamés para solicitar agilidad en el proceso administrativo.