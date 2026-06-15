La EHU recuerda que a medianoche concluye el plazo para solicitar la revisión de la PAU
La Universidad del País Vasco (EHU) ha recordado que el procedimiento de la Prueba de Accesso a la Universidad (PAU) continúa abierto y que las solicitudes de revisión de exámenes pueden presentarse hasta las 23:59 horas de este lunes. El comunicado institucional llega tras detectarse un error en la carga de las notas de Euskera de varios alumnos de centros concertados de Bizkaia —que figuraban erróneamente con un cero al constar como no presentados—, un fallo que la universidad ya ha reconocido y ha subsanado.
Ante la preocupación por que esta situación afecte a la adjudicación de plazas en los grados universitarios, familias y estudiantes afectados se han concentrado esta mañana ante la Facultad de Ingeniería en San Mamés para solicitar agilidad en el proceso administrativo.
Pedrosa pide transparencia a la EHU ante la preocupación por la PAU
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado compartir la preocupación de las familias de alumnos afectados por los suspensos en euskera en la prueba de acceso de la universidad (PSU) y ha pedido a la EHU "total transparencia" para aclarar lo ocurrido.
"No somos ajenos a esta situación; nos preocupa lo que afecta al alumnado en nuestro sistema educativo y cualquier situación que genere dudas o incertidumbre", y "nuestra obligación es seguir muy de cerca qué ocurre con este procedimiento y exigir que todo se esclarezca con transparencia", ha dicho Pedrosa ante los micrófonos de Radio Euskadi.
No obstante, la consejera ha querido "transmitir tranquilidad" a los afectados de cara al inicio de la fase de reclamaciones: "Vamos a esperar al proceso de revisión y a la resolución de la misma".
¿Cómo funciona el proceso de revisión de la EHU?
Las familias y alumnos que deseen tramitar la reclamación deberán realizar la solicitud formal de manera telemática a través de la plataforma Sarbidea (ehu.eus) antes de la medianoche de hoy.
Las solicitudes de revisión serán evaluadas por un corrector diferente a quien realizó la primera corrección. En primer lugar, se comprobará que no existen errores en el cómputo de las calificaciones y que ningún ejercicio ha quedado sin corregir.
Las notas revisadas se conocerán el 22 de junio
Posteriormente se llevará a cabo una nueva corrección completa del examen. Las calificaciones revisadas y la resolución definitiva de todas las solicitudes se publicarán el próximo 22 de junio en la propia plataforma Sarbidea.
El alumnado que solicite la revisión en plazo podrá también solicitar el visionado de estos exámenes previa petición formulada durante los días 23 y 24 de junio.
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