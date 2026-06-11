Un fallo informático de la EHU asigna un "0" por error a ocho alumnos de la PAU en euskera
La Universidad del País Vasco (EHU) ha subsanado un fallo técnico detectado en la plataforma de consulta de calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El error informático había provocado que varios estudiantes que realizaron sus exámenes de euskera vieran un "cero" en sus pantallas al ser calificados erróneamente bajo la condición de "no presentados".
Según han confirmado fuentes de la propia institución académica, la incidencia afectó concretamente a 8 estudiantes matriculados en un tribunal específico de Bizkaia. Al percatarse de la anomalía durante la jornada de este miércoles, los servicios informáticos y de ordenación académica de la universidad procedieron a revisar de inmediato el volcado de datos en el aplicativo informático. Tras cotejar las actas físicas, se introdujeron las notas reales de los afectados.
La EHU se puso en contacto directo con los centros educativos de los alumnos damnificados para informarles de la situación y confirmarles que el problema ya estaba resuelto. Del mismo modo, la universidad ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que toda la información académica ya está correctamente actualizada en el sistema y disponible para su consulta.
Finalmente, la institución ha recordado que, a pesar de este incidente puntual ya resuelto, el calendario oficial de las pruebas de acceso continúa según lo previsto y permanece abierto el plazo reglamentario para que cualquier estudiante pueda solicitar una segunda revisión de sus calificaciones si así lo considera oportuno.
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