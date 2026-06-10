Euskadi y Navarra rozan el pleno en la PAU con más del 95 % de aprobados
El alumnado de Bachillerato de Euskadi y Navarra ha registrado unos resultados muy elevados en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025-2026, con tasas de aprobados superiores al 95 % en ambos territorios, según los datos provisionales publicados este miércoles por las universidades responsables.
En el caso de Euskadi, la Universidad del País Vasco (EHU) ha informado de que el 95,26 % del alumnado presentado ha superado la prueba, lo que supone 11 507 estudiantes aptos de un total de 12 080 que realizaron la fase de acceso.
En Navarra, el porcentaje es ligeramente superior, alcanzando el 96,98 % de aprobados en la primera convocatoria, consolidando una tendencia de alta tasa de éxito en el acceso a la universidad.
Euskadi: más de 11500 aprobados y diferencias territoriales
En la Universidad del País Vasco, la convocatoria ordinaria se ha saldado con un ligero descenso respecto al año anterior, cuando el porcentaje de aptos alcanzó el 97,92 % en datos comparables.
Por territorios históricos, Gipuzkoa encabeza los resultados con un 97,92 % de aprobados (4321 estudiantes aptos de 4413 presentados). Le siguen Araba, con un 94,24 % (1602 de 1700), y Bizkaia, con un 93,79 % (5575 de 5944).
La universidad destaca también las diferencias por modelo lingüístico. El alumnado que ha cursado sus estudios en euskera ha obtenido un 96,80 % de aptos (9145 de 9447), mientras que entre quienes han estudiado en castellano el porcentaje desciende al 89,71 % (2362 de 2633).
En total, 952 estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior han participado en la fase de admisión con el objetivo de mejorar su nota de acceso.
Navarra: casi un 97 % de aprobados y baja tasa de ausencias
En Navarra, los datos confirman también un alto rendimiento académico. Del total de estudiantes presentados, el 96,98 % ha superado la PAU, mientras que 108 han suspendido y 7 no se han presentado a los exámenes.
La distribución por modelos lingüísticos muestra resultados muy similares entre ellos. En los modelos G y A (castellano), han aprobado 2564 de los 2642 estudiantes presentados (97,05 %). En el modelo D (euskera), han superado la prueba 906 alumnos, con un porcentaje del 96,79 % y una sola ausencia registrada entre los 937 matriculados.
Las cifras refuerzan la estabilidad de los resultados en la comunidad foral, donde el nivel de aprobados se mantiene en valores muy altos respecto a convocatorias anteriores.
Fase voluntaria: más de 8700 exámenes preparados
La fase voluntaria de la PAU ha incluido un total de 8771 exámenes preparados, de los cuales 1854 no llegaron a realizarse.
De los ejercicios efectivamente realizados, 4920 (71,13 %) obtuvieron calificación de aprobado, mientras que 1997 (28,87 %) fueron suspendidos. En total, 4148 estudiantes se matricularon en esta fase, incluyendo 563 que optaron únicamente por esta parte voluntaria.
Calendario de revisión y próximos pasos
Las calificaciones provisionales han sido publicadas este miércoles a través de la plataforma oficial SARBIDEA y del portal de la universidad. El periodo de solicitud de revisión de exámenes permanecerá abierto del 11 al 15 de junio.
Los resultados definitivos se publicarán el 22 de junio, una vez finalizado el proceso de reclamaciones.
Además, la convocatoria extraordinaria de la PAU ya tiene fechas fijadas: se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, mientras que la matrícula estará abierta entre el 18 y el 23 de junio.
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