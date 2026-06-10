2026KO USAP

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadi eta Nafarroa, % 95etik gorako emaitzekin unibertsitatera sartzeko probetan

24.700 ikasletik gora aurkeztu dira Hego Euskal Herrian, eta hizkuntza-ereduen arabera aldeak nabarmenak dira: Euskadin, euskaraz ikasi dutenen % 96,80k gainditu dute proba, eta gaztelaniazko ereduan %89,71k; Nafarroan, berriz, bi hizkuntza-ereduek %96tik gorako gainditze-tasak izan dituzte.

Joan den astean Nafarroako ohiko deialdiko probetan parte hartu zuten ikasleek. Argazkia: UPNA

author image

Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko eta Nafarroako Batxilergoko ikasleek emaitza oso altuak izan dituzte 2025-2026 ikasturteko Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) ohiko deialdian, eta bi erkidegoetan % 95etik gorako gainditze-tasak lortu dituzte, unibertsitate arduradunek asteazken honetan argitaratutako behin-behineko datuen arabera.

Euskadiren kasuan, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) jakinarazi du aurkeztutako ikasleen % 95,26k gainditu dutela proba, hau da, 11.507 ikaslek gainditu dute proba, sarrera-fasea egin duten 12.080 ikasleetatik.

Nafarroan, berriz, gainditze-tasa % 96,98koa izan da lehen deialdian, eta horrek agerian utzi du unibertsitatera sartzeko arrakasta-tasa handiko joera egonkorra.

Euskadi: 11.500ek baino gehiagok gainditu dute

Euskal Herriko Unibertsitatean, deialdi arruntak aurreko urtearekin alderatuz gero zertxobait beheranzko joera izan du, orduan % 97,92ko gainditze-tasa izan baitzen datu konparagarrietan.

Lurraldez lurralde aztertuta, Gipuzkoa da emaitzen buruan, % 97,92ko gainditze-tasarekin (4.321 ikaslek gainditu dute, aurkeztu diren 4.413etatik). Ondoren Araba dator, % 94,24rekin (1.602, 1.700etik), eta Bizkaia, % 93,79rekin (5.575, 5.944tik).

Hizkuntza-ereduen arabera, euskaraz ikasi duten ikasleen % 96,80k gainditu dute proba (9.145k, 9.447tik), eta gaztelaniazko ereduan, berriz, % 89,71k (2.362k, 2.633tik).

Guztira, Goi Mailako Heziketa Zikloetako 952 ikaslek parte hartu dute onarpen-fasean, sarrera-nota hobetzeko helburuarekin.

Nafarroa: ia %97ko gainditze-tasa

Nafarroan errendimendu akademiko handia dagoela agerian geratu da. Aurkeztutako ikasleen %96,98k gainditu dute USaP, 108k suspenditu dute eta 7 ikasle ez dira azterketara aurkeztu.

Hizkuntza-ereduka aztertuta, G eta A ereduan (gaztelaniaz), 2.564 ikaslek gainditu dute proba, 2.642tik (% 97,05). D ereduan (euskara), 906 ikaslek gainditu dute (% 96,79), eta absentzia bakarra erregistratu da 937 matrikulaturen artean.

Datu horiek berretsi egiten dute foru erkidegoko ikasleen emaitzen egonkortasuna, aurreko deialdietako antzeko mailak izan baitira.

Borondatezko fasea: 8.700 azterketa baino gehiago 

USaPen borondatezko fasean 8.771 azterketa prestatu ziren, eta horietatik 1.854 ez ziren egin.

Egindako probetatik, 4.920k (% 71,13) gainditu dute, eta 1.997k (% 28,87), suspenditu. Guztira, 4.148 ikasle matrikulatu ziren fase honetan, eta horietatik 563k borondatezko zatia soilik egin zuten.

Egutegia eta hurrengo urratsak

Behin-behineko kalifikazioak SARBIDEA plataforma ofizialean eta unibertsitatearen atariaren argitaratu dituzte. Azterketen berrikuspen-epea ekainaren 11tik 15era egongo da zabalik.

Behin betiko emaitzak ekainaren 22an argitaratuko dituzte, erreklamazioak aztertu ondoren.

Ezohiko deialdia ekainaren 30ean eta uztailaren 1ean eta 2an egingo da, eta matrikulazio-epea ekainaren 18tik 23ra egongo da zabalik.

Nahi duzun karrerara sartzeko gutxieneko nota atera ez baduzu, zer egin?
Gizartea Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez

Urteurrena oroitzeko 40 ekimen baino gehiagoko agenda antolatu du Jaurlaritzak eta, besteak beste, solasaldiak, erakusketak, kultur eta kirol ekitaldiak egingo dira urte osoan zehar. Horien bidez, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoraraziko da eta Gobernu haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatuko dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X