Nahi duzun karrerara sartzeko gutxieneko nota atera ez baduzu, zer egin?
Nahi den karreran sartzeko gutxieneko nota ez lortzeak ez ditu ate guztiak ixten, eta itxarote-zerrendak, antzeko graduak eta Lanbide Heziketa aukera baliagarriak izan daitezke. EHUko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako orientatzaileek adierazi dutenez, ikasleek bide alternatiboak dituzte nahi duten karrera horretan sartzeko.
Unibertsitatean nahi duzun karreran sartzeko gutxieneko nota lortu ez duzula ikustea kolpe latza izaten da. Etxe askotan urduritasun, frustrazio eta ezjakintasun egunak izaten dira, eta ikasle zein senideengan galdera bera nagusitzen da: eta orain zer? Ate bat ixten denean, ordea, ezinbestekoa da alternatibak aztertzea. Horixe da, hain zuzen ere, ikastetxeetako orientatzaileen zeregin nagusia une hauetan.
"Beti esaten diegu ikasleei aukera desberdinak mahai gainean jartzeko, ikuspegi zabalago batetik aztertzeko dena", adierazi du Maialen Aranbarri Urretxu Zumarraga Ikastolako (Lizeoko) Batxilergoko orientatzaileak. Soka ez eteteko, prozedura argia gomendatzen du: "Orokorrean, Lanbide Heziketan eta hainbat unibertsitatetan izena ematea aholkatzen diegu. Garrantzitsua da jakitea Goi Mailako Zikloetatik ere irits daitezkeela nahi duten gradu hori egitera", nabarmendu du Aranbarrik.
Dena dela, beste bide batzuk aztertu aurretik, unibertsitateko atea ez da guztiz ixten ekaineko emaitzekin; lehenengo alternatiba unibertsitatearen barruan bertan dago.
EHUko itxarote-zerrendak
Nola funtzionatzen dute EHUko itxarote-zerredek? Hau da ikasle askoren zalantza nagusia. Mireya de Castro eta Maite Urtiaga EHUko orientazio teknikariek mezu argi eta itxaropentsua bidali dute: "Bai, itxarote-zerrendak matrikulazio-prozesu osoan mugitzen dira. Aurten, adibidez, uztailaren 11tik irailaren 8ra sei onarpen-zerrenda argitaratuko dira; beraz, oso garrantzitsua da zerrenda berri bakoitzarekin egoera kontsultatzea".
Azaldu dutenez, mugimendu handia egoten da Osasun Zientzietako graduetan, adibidez. “Nota altua dutenez, ikasleek unibertsitate eta probintzia ezberdinetan egiten dute eskaera, aukera gehiago izateko”.
Gradu aldaketak eta konbalidazioak
EHUtik erantsi dutenez, beste aukera bat ezagutza-adar bereko antzeko gradu batean izena ematea da: "Gradu batzuek irakasgai asko partekatzen dituzte eta kreditu asko konbalidatzen dira, baina kasuz kasu aztertu beharko litzateke". Hala, informazio guztia aldez aurretik ezagutu eta aztertzea da estrategiarik onena erabakia hartzerako orduan.
Lanbide Heziketa: Unibertsitaterako "zubia"
Azken urteetan joera hori nabaria da eta gero eta ikasle gehiagok jotzen dute bide honetara. Jon Busto Tolosaldea LHko komunikazio arduradunak argi dauka zikloak bide estrategikoak direla, laneratzeko zein unibertsitatera jotzeko: "Prestakuntza praktikoa eta enplegagarritasun handia eskaintzen ditu, aukera akademikoak itxi gabe". Adibidez, Kirol graduan (JFKZG) sartu ez direnek euren zikloetara jotzen dute ondoren unibertsitatera jauzi egiteko.
Unibertsitaterako bide horretan, baliozkotzeak hitzartuta daude karrera batzuekin (2+3 eredua). "Informatikako zikloetatik EHUko Ingeniaritzara pasatzean, gradua hiru urtetan amaitzeko hitzarmena daukagu", azaldu du Bustok. Batxilergoko orientatzaileak ere uste du LHren irudi ezkorra aldatzen ari dela, unibertsitaterako sarbidea errazten duelako eta lanerako aukera azkarrak ematen dituelako.
Nolanahi ere, Tolosaldeatik aurrematrikula garaian izena ematearen garrantzia ohartarazi dute: "Komeni da ateak irekita uztea, badaezpada ere".
Uztaileko deialdia eta berrikuspenak: Merezi al du?
Uztailean berriro aurkeztea nota igotzeko aukera bat da, baina muga batekin. Lizeoko orientatzaileak ohartarazi duenez, ezohiko deialdiko nota-igoerak zerrendetan beranduago sartzea dakar, eta plazak ia beteta egon ohi dira. Ekaineko azterketak berrikustea ere aukera bat da, "baina ikasleak ziur egon behar du, nota jaisteko arriskua ere badagoelako".
Urte sabatikoa: curriculuma indartzeko bidea
Urte sabatikoari dagokionez, Maialen Aranbarrik onartu du gutxitan gertatu zaiola, eta adierazi du baliagarria izan daitekeela kasu batzuetan interesak argitzeko, baina helburu argiekin: "Denbora ondo antolatzea komeni da, adibidez, unibertsitatera sartzeko probak (USaP) prestatzeko".
Geldialdi horri etekina ateratzeko, beste bide batzuk ere proposatu ditu: "Atzerriko hizkuntzak ikastea, kanpoan egonaldiak egitea edo lanean hastea, esperientzia eta heldutasuna eskuratzeko".
Unibertsitate pribatua ala kanpora joan?
Badira beste bi aukera ere mahai gainean, bakoitza bere argi-itzalekin: Euskal Herritik kanpoko unibertsitate publiko batera joatea edo unibertsitate pribatua aukeratzea. Azken horiek ez dute, oro har, gutxieneko notarik eskatzen. Batxilergoko orientatzaileak muga nagusia aipatu du: “Kanpora edo unibertsitate pribatura joatearen eragozpen handiena gastuak dira. Familien aldetik hori izaten da jasotzen dugun kezka”.
Adituak bat datoz: nahi den unibertsitate-karrerara iristeko ez dago bide bakar bat, eta alternatiba guztiak kontuan hartzea da estrategiarik onena.
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