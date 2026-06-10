¿Qué alternativas tengo si no he alcanzado la nota de corte para la carrera que quiero?

No alcanzar la nota de corte requerida para acceder al grado universitario supone un duro golpe para el alumnado. En muchos hogares se viven días de nerviosismo, frustración e incertidumbre con una pregunta inevitable: ¿Y ahora qué? Sin embargo, cuando una puerta se cierra, es imprescindible analizar las alternativas.

"Siempre les decimos que pongan diferentes opciones sobre la mesa, que lo analicen todo desde una perspectiva más amplia", señala Maialen Aranbarri, orientadora de Bachillerato de Urretxu Zumarraga Ikastola. "Por lo general, les aconsejamos matricularse tanto en Formación Profesional como en varias universidades. Es importante saber que también se puede llegar a la carrera que desean desde una FP", destaca Aranbarri.

De todos modos, el camino universitario no se agota con las notas de junio; antes de explorar otras vías, la primera solución está dentro de la propia universidad.