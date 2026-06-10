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¿Qué alternativas tengo si no he alcanzado la nota de corte para la carrera que quiero?

No alcanzar la nota de corte no cierra todas las puertas: las listas de espera, los grados afines o la FP son opciones muy válidas para acceder a la carrera deseada. Profesionales y orientadores de Bachillerato, de la EHU y de FP explican las vías alternativas que existen.

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Estudiante de la universidad. Foto de EiTB tomada en Canva

Euskaraz irakurri: Nahi duzun karrerara sartzeko gutxieneko nota atera ez baduzu, zer egin?
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Ane Santesteban | EITB

Última actualización

No alcanzar la nota de corte requerida para acceder al grado universitario supone un duro golpe para el alumnado. En muchos hogares se viven días de nerviosismo, frustración e incertidumbre con una pregunta inevitable: ¿Y ahora qué? Sin embargo, cuando una puerta se cierra, es imprescindible analizar las alternativas.

"Siempre les decimos que pongan diferentes opciones sobre la mesa, que lo analicen todo desde una perspectiva más amplia", señala Maialen Aranbarri, orientadora de Bachillerato de Urretxu Zumarraga Ikastola. "Por lo general, les aconsejamos matricularse tanto en Formación Profesional como en varias universidades. Es importante saber que también se puede llegar a la carrera que desean desde una FP", destaca Aranbarri.

De todos modos, el camino universitario no se agota con las notas de junio; antes de explorar otras vías, la primera solución está dentro de la propia universidad.

Listas de espera en la EHU

¿Cómo funcionan? Esta es la gran duda de gran parte del alumnado. Mireya de Castro y Maite Urtiaga, técnicas de orientación de la universidad, envían un mensaje claro y optimista: "Sí, las listas de espera se mueven durante todo el proceso de matriculación. Se publicarán seis listas de admisión entre el 11 de julio y el 8 de septiembre; por tanto, es importante consultar el estado de la solicitud con cada nueva publicación".

Según explican, los mayores movimientos se registran en los grados de Ciencias de la Salud. “Al tratarse de notas de corte muy altas, el alumnado realiza la solicitud en diferentes universidades y provincias para multiplicar sus opciones de ser admitido”, señalan.

Cambios de grado y convalidaciones

Otra alternativa dentro de la propia universidad es matricularse en un grado similar de la misma área de conocimiento. Desde la EHU añaden que "algunas carreras comparten muchas asignaturas y se convalidan bastantes créditos, aunque depende de cada caso". Por ello, las orientadoras señalan que conocer y analizar toda la información con antelación es la mejor estrategia antes de tomar una decisión.

Formación Profesional: Puente hacia la Universidad

En los últimos años esta tendencia es evidente y cada vez más personas optan por esta vía. Jon Busto, responsable de comunicación del instituto Tolosaldea Lanbide Heziketa, tiene claro que los ciclos son vías estratégicas tanto para acceder al mercado laboral como para dar el salto posterior a la universidad: "Por ejemplo, el alumnado que no entra en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte recurre a nuestros ciclos para saltar luego a la carrera", subraya.

Además, en este camino hacia la universidad, existen convalidaciones pactadas mediante el llamado "modelo 2+3". "En los ciclos de Informática, por ejemplo, tenemos un convenio con la EHU para completar la ingeniería en solo tres cursos", añade Busto.

En cualquier caso, desde Tolosaldea advierten de la importancia de inscribirse durante el periodo de prematrícula: "Conviene dejar las puertas abiertas, por si acaso".

La convocatoria de julio o las revisiones: ¿merecen la pena?

Presentarse en julio es una opción para subir nota, pero tiene letra pequeña. La orientadora de la ikastola advierte de que las calificaciones de la convocatoria extraordinaria se procesan más tarde, cuando la mayoría de los grados ya han agotado sus plazas .

Revisar los exámenes de junio también es una alternativa, "pero quien lo solicite debe estar muy seguro, ya que también existe el riesgo de que la nota baje".

Año sabático: cómo mejorar el currículum

En cuanto al año sabático, Maialen Aranbarri admite que es una situación que le ha tocado ver en pocas ocasiones, pero señala que puede ser útil en algunos casos para aclarar intereses, siempre que sea con objetivos claros: "Conviene organizar bien el tiempo para preparar, por ejemplo, las pruebas de acceso a la universidad". 

Para sacar provecho de este parón, la orientadora también propone otras vías: "Aprender idiomas, hacer estancias en el extranjero o empezar a trabajar son opciones idóneas para adquirir experiencia".

¿Universidad privada o irse fuera?

Existen otras dos alternativas sobre la mesa, cada una con sus propias luces y sombras: irse a una universidad pública fuera de la CAV o elegir una privada. Estas últimas, por lo general, no exigen nota de corte. La orientadora de Bachillerato señala el principal obstáculo: "El mayor inconveniente de irse fuera o optar por la privada son los gastos. Esa es la principal preocupación que nos transmiten las familias".

Los expertos coinciden: no hay un único camino para llegar al grado universitario deseado y la mejor estrategia es valorar todas las alternativas.

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