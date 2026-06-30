La EHU ampliará el número de plazas para garantizar el principio de igualdad y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales

El conflicto por los ceros en el examen de Lengua Vasca y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sitúa a la EHU ante el escenario del cumplimiento forzoso. Si la institución no aplica las medidas cautelares de los jueces para recalcular las notas de las veinticinco personas denunciantes de forma inmediata, la vía judicial contempla la imposición de multas coercitivas al equipo rectoral. Los responsables universitarios pueden incluso incurrir en delitos de desobediencia judicial o prevaricación administrativa.

Esta tarde, en declaraciones a los medios, antes del acto de apertura de la 45.ª edición de los Cursos de Verano de la EHU, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, han informado de que la universidad pública ampliará el número de plazas con caracter provisional para garantizar el principio de igualdad y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales; no se contabilizarán los ceros en euskera a la hora de calcular la nota media de las personas denunciantes.

"Los autos implican dos obligaciones que debemos acatar: por una parte, no contar a las personas interesadas la calificación que han obtenido en la prueba de euskera y, por tanto, la nota media irá sin esa calificación. La segunda obligación es reservar una plaza esas personas y, en ese sentido, hemos acordado cuál puede ser el sistema idóneo. Para ello, es fundamental conocer cuáles son los grados a los que optarían estas personas", ha explicado Bengoetxea.

Según Pérez Iglesias, para el Gobierno Vasco "era fundamental garantizar la igualdad de oportunidad" de todo el alumnado que desea acceder a la EHU. Con la creación de nuevas plazas provisionales, ha dicho, todas y todos los estudiantes "podrán acceder a las carreras de su elección con las mismas condiciones que tendrían en ausencia de los autos".

El consejero también ha matizado que su departamento asumirá el coste de las nuevas plazas y que autorizará a la universidad su creación.

El anuncio lo han hecho tras la reunión de urgencia que han mantenido ambos para analizar y buscar una fórmula de actuación consensuada que permita acatar la resolución judicial que ha ordenado no tener en cuenta los ceros en la prueba de euskera en la PAU.

Bengoetxea ha reiterado su rechazo a los autos judiciales y ha anunciado que el equipo jurídico de la universidad los está analizando para presentar las correspondientes alegaciones.

Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao han exigido a la universidad pública que no tenga en cuenta o queden en suspenso para la nota media de la PAU, de forma cautelar, los ceros que varias decenas de estudiantes sacaron en la prueba de euskera.