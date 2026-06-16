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Arabako lantegietan aldi baterako lan erregulazioa aktibatzea proposatu du Tubacexek eskaeren jaitsieragatik

Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz, eskaerak asko jaitsi zaizkiolako proposatu du neurria. Alabaina, Iranen eta AEBren arteko akordioa gauzatzen bada, egoera alda daiteke.

Tubacex
Tubacexeko fabrika baten artxiboko irudia
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Agentziak | EITB

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Tubacex enpresak 8 hilabeteko (2027ko otsailera arte) Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea (ERTE) aktibatzea proposatu du Amurrioko eta Laudioko lantegietan, Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz, hodien salmentetan nabaritu duten beherakadagatik. Neurri honek gehienez % 70eko erregularizazioa edo murrizketa aurreikusten du; beraz, gehienez, 95 laneguneko jarduera eza ekarriko luke, nahiz eta aplikazioa aldatu egingo den enpresaren arloen arabera.

Tubacexeko zuzendaritza sindikatuekin bildu da astearte honetan, espedientea aplikatzeko akordio bat lortu nahian, negoziazioei ekiteko. Kontsulta-epea 15 egun naturalekoa da, eta uztailaren 1era arte lau bilera egingo dituzte zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak.

Azken hilabeteetan, lan-harremanak zuzenak izan dira eta fruituak eman dituzte. Hain zuzen, zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak hil honetan sinatu berri dute Hitzarmen Kolektibo berri baterako akordioa. Bost urterako iraupena izango du eta Tubacex Tubos Inoxidables TTI enpresan (Laudio) eta Aceraraban (Amurrio) izango du eragina. 

Hala ere, printzipioz, planteatzen den aldi baterako lan-erregulazioak Arabako bi lantegi horiei eragiten die, 600 langileri, alegia.

Ormuzeko itsasartea berriz irekitzeak itxaropena ematen die

Maiatzaren 28ko Akziodunen Batzarrean, zuzendaritzak ohartarazi zuen Ormuzeko itsasartearen blokeoa luzatzeko arazoak egongo zirela. Tubacexeko kontseilari delegatuak, Josu Imazek, eta Manuel Moreuk presidenteak azaldu zuten "malgutasunerako aldi baterako neurriak" egon zitezkeela. Hala ere, baikortasun mezu bat helarazi zuten, "presioa apur bat arinduz gero", merkatua mugituko dela eta "gauzak martxan jarriko direla" iritzita.

Tubacex egoera ekonomiko onean dago: iaz 15,9 milioi irabazi zituen, nahiz eta 2026ko lehen hiruhilekoan bere irabazi garbia 1,3 milioira murriztu zen, aurreko urteko aldi berean baino % 84 gutxiago.

Ormuzeko blokeoak eragin handia izan du, bertatik garraiatzen baita Europatik Abu Dabiko lantegira ateratzen den lehengaia. Hara eramaten dira Ekialde Ertainerako hodiak eta hain zuzen inguru geografiko horretatik iristen zaio enpresari eskaririk handiena. Beraz, Iranen eta AEBren arteko akordioa, itsasartea irekitzea ekarriko lukeena, albiste itxaropentsua da enpresarentzat.

Araba Amurrio Laudio Enpresaburuak EEE Enplegu Erregulazioko Espedienteak Ekialde Hurbila Ekonomia

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