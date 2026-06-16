Tubacex apuesta por activar un ERTE de casi 8 meses en las plantas de Llodio y Amurrio ante el parón en la actividad
La empresa Tubacex ha propuesto activar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 8 meses (hasta febrero de 2027) en sus dos plantas de Álava por la caída de las ventas de tubos, debido al cierre del estrecho de Ormuz.
Esta medida prevé un máximo de un 70 % de regularización -de reducción de jornada-, que se traduciría en un máximo de 95 días laborales de inactividad, aunque la aplicación variará en función de las áreas de la empresa.
La dirección de Tubacex se ha reunido este martes con los sindicatos para empezar la negociación de este expediente, en busca de un acuerdo para su aplicación. El periodo de consultas es de 15 días naturales y hasta el 1 de julio están previstas cuatro reuniones entre la dirección y el comité de empresa.
Los últimos meses, las relaciones laborales han sido correctas en la firma y han dado sus frutos. De hecho, la dirección y la mayoría sindical acaban de firmar este mes el acuerdo para un nuevo Convenio Colectivo con duración para cinco años con efecto en sus plantas de Tubacex Tubos Inoxidables TTI, en Llodio, y Aceralava, en Amurrio. No obstante, en principio, el ERTE que se plantea afecta a estas dos plantas alavesas que suman 600 trabajadores.
La reapertura del estrecho de Ormuz es esperanzadora
En la Junta de Accionistas del 28 de mayo, la dirección ya avisó de que habría problemas de prolongarse el bloqueo del estrecho de Ormuz. El consejero delegado de Tubacex, Josu Imaz, y su presidente, Manuel Moreu, ya explicaron que podría haber "medidas temporales de flexibilidad", que se van a concretar ahora en el ERTE. A pesar de ello, lanzaron un mensaje de optimismo al considerar que "en cuanto haya una pequeña liberación de la presión" se moverá el mercado y "las cosas se pondrán en marcha", dijo el presidente de la compañía.
Tubacex está en buena situación económica: el año pasado ganó 15,9 millones, aunque en el primer trimestre de 2026 redujo su beneficio neto a 1,3 millones, un 84 % menos que el mismo período del año anterior, por el efecto de la guerra en Irán. Tiene una cartera de pedidos de 1202 millones.
Sin embargo, el cierre de Ormuz le está afectando sobremanera, ya que es desde allí desde donde se realiza el transporte de la materia prima que sale de Europa hacia su factoría de Abu Dabi. Allí acaban los tubos para Oriente Medio, que es donde la firma tiene su pedido más grande. Por lo tanto, el acuerdo entre Irán y EE. UU. que llevaría consigo la apertura del estrecho es una noticia esperanzadora para la firma.
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