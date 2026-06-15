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¿Qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz? Claves del acuerdo entre EE. UU. e Irán

Reacciones de Estados Unidos, Irán y el mediador entre ambos, Pakistán, sobre el contenido del acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.
(Foto de ARCHIVO) April 28, 2024, Bushehr, Iran: A boat is sailing as Iranian flag waves on the northern coast of the Persian Gulf in the seaport city of Bushehr, Bushehr Province, southern Iran. The Persian Gulf is a Mediterranean Sea in West Asia. It is an extension of the Indian Ocean located between Iran and the Arabian Peninsula. The Strait of Hormuz connects it to the Gulf of Oman in the east. The Shatt al-Arab River delta forms the northwest shoreline. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 28/4/2024
Estrecho de Ormuz en una imagen de arhivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Zer gertatuko da Ormuzko itsasartearekin?
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto que enfrenta a ambos países desde hace más de tres meses. Las tres partes implicadas —EEUU, Irán y Pakistán, este último como mediador del conflicto— han hecho su propia lectura del acuerdo, que se estructura en torno a cinco temas: fases de aplicación del pacto, Estrecho de Ormuz y bloqueo de puertos iranís, programa nuclear de Irán, sanciones e impacto financiero y Líbano.

Acuerdo por fases: ¿Cómo se desarrollará?

  • El primer ministro pakistaní confirma que ambos países han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares.
  • Ambos contendientes anuncian que el acuerdo para poner fin a la guerra se firmará en Suiza este viernes.
  • El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, señala que el contenido del acuerdo se publicará después de la firma.
  • EEUU e Irán aseguran que el estrecho de Ormuz comenzará su reapertura y el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes empezará a levantarse tan pronto como se firme el documento.
  • Ambas partes han explicado que las negociaciones sobre los asuntos de mayor complejidad —en particular, la cuestión nuclear de Irán y las sanciones de Estados Unidos contra dicho país— se abordarán durante los siguientes 60 días.

Estrecho de Ormuz y bloqueo de puertos iranís

  • Donald Trump anuncia que el Estrecho de Ormuz se abrirá este viernes, y ordena el levantamiento del bloqueo sobre los puertos iraníes.
  • Un alto mando iraní afirma que el estrecho se reabrirá “a todos los buques comerciales” una vez que se firme el memorando.
  • La agencia de noticias iraní Fars informa de que, en virtud del acuerdo, el tráfico marítimo a través del estrecho será regulado por Irán en coordinación con Omán.

Programa nuclear de Irán

  • Ambas partes han asegurado que Irán acepta que no producirá ni adquirirá armas nucleares, una promesa que Teherán ha venido repitiendo de forma reiterada durante décadas.
  • El alto funcionario iraní confirma que, a la espera de un acuerdo final, Irán congelará su actividad nuclear, absteniéndose de continuar con el enriquecimiento de uranio o con la ampliación de las instalaciones nucleares. Además, afirma que Estados Unidos ha aceptado que Irán diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido dentro del país en el marco de un futuro acuerdo global.
  • Trump afirmó el sábado que no había urgencia en extraer las reservas de material nuclear de Irán y que Estados Unidos las recuperaría “cuando todo esté tranquilo”.
  • Trump confirmó que aplicarán a Irán un sistema de inspecciones estricto en el marco de un próximo acuerdo, pero no dio detalles concretos.
  • El senador estadounidense Lindsey Graham dijo que cualquier acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán tendrá que ser revisado y aprobado por el Congreso de EEUU.

Sanciones e impacto financiero

  • El alto funcionario iraní explica que Estados Unidos ha aceptado no imponer nuevas sanciones a Irán hasta que se alcance un acuerdo final.
  • Añade que Estados Unidos renunciará a aplicar sanciones al sector petrolero de Irán durante un periodo determinado y que, tras el acuerdo final, todas las sanciones impuestas por EEUU y la ONU se levantarán conforme a un calendario acordado.
  • El alto funcionario iraní afirma que Estados Unidos ha acordado liberar 25.000 millones de dólares de los activos congelados de Irán, mediante transferencias directas de efectivo, cooperación entre países de la región y líneas de crédito financieras.
  • Añade que Washington, en coordinación con sus aliados regionales, preparará un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, que será negociado y acordado con Teherán en un plazo de 60 días.
  • Trump manifiesta que no se proporcionarán fondos en efectivo a Irán, pero que cabe la posibilidad de que se levanten las sanciones.

Líbano

  • El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declara que el fin inmediato y permanente de todas las operaciones militares incluye al Líbano.
  • La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anuncia que las operaciones militares se detendrán de forma permanente este lunes por la noche, incluido en el Líbano.
  • El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dice que debe haber un cese total de los ataques israelíes contra el Líbano y que Estados Unidos es el responsable de aplicar el acuerdo.
  • El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declara que el ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad que ha capturado en el Líbano, Siria y Gaza, y que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dejado esto claro a Trump.
  • Antes de que se anunciara el memorando, Trump declaró que llevará la paz a la región, incluido el Líbano, que no debe haber más ataques israelíes contra el Líbano ni más ataques del grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, contra Israel.
Trump anuncia un acuerdo con Irán para acabar la guerra
Irán Estados Unidos Pakistán Internacional

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