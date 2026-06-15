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Trump a su llegada al G7: "Espero que a partir del viernes Ormuz esté completamente abierto"

Trump y Macron G7ko bilkuran
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek G7ra iritsi denean esan duenez, ekainaren 19an Ormuzeko itsasartea erabat irekita egotea aurreikusten du
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Agencias | EITB

Última actualización

Los líderes que participan en la cumbre del G7 están ya en la localidad francesa de Évian-les-Bains, cerca del lago Leman. Nada más aterrizar, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, han mantenido una reunión bilateral, en la que el acuerdo obtenido con Irán ha sido uno de los principales temas. El líder norteamericano ha afirmado que están eliminando las minas subacuáticas del estrecho de Ormuz y espera que se pueda abrir completamente para el fin de semana.

Francia Estados Unidos Emmanuel Macron Donald Trump Cumbre G7 Internacional

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