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Trumpek G7ra iristean: "Ostiraletik aurrera Ormuz erabat irekita egotea espero dut"

Trump y Macron G7ko bilkuran
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Azken eguneratzea

G7aren goi-bileran parte hartzen ari diren liderrak Evian-les-Bains Frantziako herrian daude jada. Lurreratu bezain laster, AEBko presidente Donald Trumpek eta Emmanuel Macron Frantziako liderrak aldebiko bilera egin dute. Iranekin lortutako akordioa izan da gai nagusietako bat.

Frantzia Ameriketako Estatu Batuak Emmanuel Macron Donald Trump G7 goi-bilera Munduko albisteak

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