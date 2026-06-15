Zer gertatuko da Ormuzko itsasartearekin? AEB-Iran akordioaren gakoak
Estatu Batuen, Iranen eta bien arteko bitartekari Pakistanen ikuspuntuak, gerrari amaiera emateko atariko akordioaren edukiari buruz.
AEBko presidente Donald Trumpek igande honetan iragarri du Iranekin akordio bat lortu duela Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko eta bi herrialdeen artean hiru hilabete baino gehiagoz luzatu den gatazkari amaiera emateko. Inplikatutako hiru aldeek: AEBk, Iranek eta Pakistanek (gatazkan bitartekari gisa) akordioaren inguruko beren interpretazioa egin dute. Akordioa bost gairen inguruan egituratu da: itunaren aplikazio-faseak, Ormuzko itsasartea eta Irango portuen blokeoa, Irango programa nuklearra, zigorrak eta finantza-eragina, eta Libano.
Fasekako hitzarmena: Nola gauzatuko da?
- Pakistango lehen ministroak baieztatu du bi herrialdeek operazio militarren berehalako eta behin betiko amaiera deklaratu dutela.
- Bi aldeek iragarri dute gerraren amaierako akordioa Suitzan sinatuko dela ostiral honetan.
- Irango Kanpo Arazoetako ministroorde Kazem Gharibabadik adierazi du akordioaren edukia sinaduraren ondoren argitaratuko dela.
- AEBk eta Iranek ziurtatu dute Ormuzko itsasartea berriro irekitzen hasiko dela eta AEBk Irango portuen gainean ezarritako blokeoa kentzen hasiko dela dokumentua sinatu bezain laster.
- Bi aldeek azaldu dute konplexutasun handieneko gaiei buruzko negoziazioak —bereziki Irango auzi nuklearra eta AEBk herrialde horren aurka ezarritako zigorrak— hurrengo 60 egunetan landuko direla.
Ormuzko itsasartea eta Irango portuen blokeoa
- Donald Trumpek iragarri du Ormuzko itsasartea ostiral honetan irekiko dela, eta Irango portuen gaineko blokeoa kentzeko agindua eman du.
- Irango goi-kargudun batek adierazi du itsasartea “merkataritza-ontzi guztientzat” irekiko dela memoranduma sinatu ondoren.
- Irango Fars berri-agentziak jakinarazi duenez, akordioaren arabera, itsasarteko itsas trafikoa Iranek arautuko du, Omanekin koordinatuta.
Irango programa nuklearra
- Bi aldeek ziurtatu dute Iranek onartzen duela ez duela arma nuklearrik ekoitziko ezta eskuratuko ere; Teheranek hamarkadetan behin eta berriz errepikatu duen konpromisoa da hori.
- Irango goi-kargudunak baieztatu du, behin betiko akordioaren zain, Iranek bere jarduera nuklearra izoztuko duela, uranioaren aberastearekin jarraitzeari edo instalazio nuklearrak handitzeari uko eginez. Gainera, adierazi du AEBk onartu duela Iranek bere herrialde barruan uranio aberastuaren erreserbak diluitzea etorkizuneko akordio global baten esparruan.
- Trumpek larunbatean adierazi zuen ez zegoela presarik Irango material nuklearraren erreserbak ateratzeko, eta AEBk “dena lasai dagoenean” berreskuratuko zituela.
- Trumpek baieztatu du Iranen gainean ikuskapen-sistema zorrotza ezarriko dela etorkizuneko akordio baten esparruan, baina ez zuen xehetasun zehatzik eman.
- Lindsey Graham AEBko senatariak esan zuen Kongresuak berrikusi eta onartu beharko duela Irango programa nuklearrari buruzko behin betiko edozein akordio .
Zigorrak eta finantza ondorioak
- Irango goi-funtzionarioak azaldu duenez, AEBk onartu du ez ezartzea Iranen aurkako zigor berririk behin betiko akordioa lortu arte.
- Gaineratu du AEBk uko egingo diola Irango petrolio-sektorearen aurkako zigorrak aplikatzeari epe jakin batean, eta behin betiko akordioaren ondoren AEBk eta NBEk ezarritako zigor guztiak kenduko direla adostutako egutegi baten arabera.
- Irango goi-funtzionarioak adierazi du AEBk adostu duela Iranen izoztutako aktiboetatik 25.000 milioi dolar askatzea, zuzeneko diru-transferentzien, eskualdeko herrialdeen arteko lankidetzaren eta finantza-kredituen bidez.
- Gaineratu du Washingtonek, eskualdeko aliatuekin koordinatuta, Iranerako berreraikuntza eta garapen plana prestatuko duela; plan hori Teheranekin negoziatu eta adostuko da 60 eguneko epean.
- Trumpek adierazi du ez zaiola Iranari diru-funtsik emango eskudirutan, baina zigorrak kentzeko aukera egon daitekeela.
Libano
- Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifek adierazi du operazio militar guztien berehalako eta behin betiko amaierak Libanoa ere barne hartzen duela.
- Irango Segurtasun Nazionaleko Goi Kontseiluaren Idazkaritzak iragarri du operazio militarrak behin betiko geldituko direla astelehen gauean, Libanon ere bai.
- Abbas Araqchi Irango Kanpo Arazoetako ministroak esan du beharrezkoa dela Israelen Libanoren aurkako erasoak erabat etetea, eta AEB dela akordioa ezartzeko arduraduna.
- Israelgo Defentsa ministro Israel Katzek adierazi du Israelgo armadak Libanon, Sirian eta Gazan hartu dituen eremuetan jarraituko duela, eta Benjamin Netanyahu lehen ministroak hori argi utzi diola Trumpi.
- Memoranduma iragarri aurretik, Trumpek adierazi zuen eskualdera bakea ekarriko duela, Libanora barne. Esan zuen ere ez litzatekeela Israelen eraso gehiagorik egon behar Libanoren aurka, ezta Israeleren aurkako eraso gehiagorik Iranek babestutako Libanoko Hezbollah taldearen eskutik.
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