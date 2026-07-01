Jainagak eta Tubacexek Tubos Reunidos erosteko interesa erakutsi dute
Bilboko enpresariak eta Laudioko konpainiak erosketa prozesuaren lehen izapidea bete dute; eskaintza bat aurkeztu aurretiko interesa agertu dute.
Sidenor eta Talgo enpresen presidenteak, Jose Antonio Jainaga enpresari bilbotarrak, eta Arabako Tubacex enpresak Tubos Reunidos erosteko eskaintza egiteko interesa agertu dute. Tubos Reunidos hartzekodunen konkurtsoan dago maiatzetik, eta jardunarekin jarraitu ahal izateko, ezinbestekoa da inbertsore batek erosketa burutzea. Bai Jainagak, bai Tubacexek prozesuaren lehen urratsa eman dute eta enpresaren datu ekonomikoetara sartzea eskatu dute, benetako egoera zein den egiaztatzeko.
Joan den astelehenean ireki zen inbertitzaile interesatuek enpresaren eskaintzak aurkezteko epea. EiTBk darabilen informazioaren arabera, Jainaga eta Tubacex enpresa erosteko interesatuen artean daude eta konfidentzialtasun gutuna bidali diote administratzaileari, taldearekiko interesa agertzeko.
Hori da prozesuaren lehen izapidea. Ondoren, enpresaren finantza-informazioa eskuratuko dute, lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bilerak egin ahal izango dituzte, egoera zehatz-mehatz ezagutzeko eta erabakiak hartu ahal izateko. Aurrera jarraitzea erabakitzen badute, behin betiko eskaintza aurkeztu beharko dute irailaren 14rako.
Jainaga euskal siderurgien fusioaren alde agertu izan da aurretik ere. Bestalde, Arabako Tubacex enpresa Tubos Reunidosen sektore berean aritzen da eta erosketa bere negozioaren osagarria izan liteke; une honetan aldi baterako lan-erregulazioan dago, Ekialde Hurbileko eta Ormuzko itsasartearen egoeragatik.
Administratzaileak erosketa-prozesua burutzeko ezarritako arauek ezartzen dutenez, lehenik eta behin talde osoa saltzen saiatuko dira, baina horretarako eskaintzarik ez badago, ateak zabalik utziko dira Tubos Reunidosen produkzio-unitateren baten aldeko eskaintzak egon daitezen.
Aurkeztu daitezkeen eskaintzak baloratzeko, administratzaileak kontuan izango du proposamen bakoitzak zer eragin duen jardueraren jarraipenean, negozioaren kohesioan eta interesdun guztientzako itzuleraren maximizazioan, enpleguan eta lan-baldintzetan eta pasiboetan. Azken eskaintzak jarduerari gutxienez 2 urtez eusteko konpromisoa jaso beharko du.
Tubos Reunidosek 263 milioiko zorra du, eta horietatik erdiak baino gehiago (150 milioi) SEPIri zor dizkio. Mobilizazioak eta greba ekarri zituen kontsulta-epe luze baten ondoren, enpresak 285 pertsona kaleratzea planteatzen zuen erregulazio espedientea aurkeztu zuen martxoan eta maiatzean hartzekodunen konkurtsoan sartu zen.
Egoera pixka bat gehiago korapilatu zen UCOk Tubosen bulegoak miatu zituenean. Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea ikertzen ari den pieza sekretu baten barruan egin zen miaketa.
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