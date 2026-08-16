Monica Garciak ukatu egin du Ceutan osasun-kolapsorik egotea, eta pilaketen arriskuaz ohartarazi du
Osasun ministroak azken 15 egunetan 5.800 migratzaile artatu dituztela azaldu du, eta arrisku sanitario eta epidemiologikoak prebenitzeko gune gehiago eskatu ditu.
Osasun ministro Monica Garciak ukatu egin du igande honetan Ceutan migrazio-krisiaren ondorioz "osasun-kolapsorik" egotea, baina aitortu du zenbait arlo, hala nola Larrialdiak, Barne Medikuntza eta Lehen Mailako Arreta, "bereziki presionatuta" daudela, 15 eguneko ezohiko osasun-presioaren ondorioz.
"Ceutan ez dago osasun-kolapsorik", adierazi du Garciak, Juan Jesus Vivas hiri autonomoko presidentearekin, Miguel Angel Perez Gobernuaren ordezkariarekin eta Isabel Muñoz Osasun Kudeaketa Institutu Nazionaleko zuzendariarekin bildu ostean.
5.800 migratzaile artatu dituzte 15 egunetan
Ministroak jakinarazi duenez, 5.800 migratzaile artatu dituzte osasun-zerbitzuek azken 15 egunetan: 3.500 inguru Lehen Mailako Arretan eta 2.300 ospitalean.
Osasun-zerbitzuen gaineko presioa jaitsi egin da lehen egunetik; orduan, 1.149 pertsona artatu zituzten, eta larunbat honetan, berriz, 193. Une honetan, 101 paziente daude Ceutako Unibertsitate Ospitalean, 28 migratzaile tartean. Gehienek gaitz arinak dituzte, eta bakarra dago Zaintza Intentsiboko Unitatean.
Osasun-dispositiboak kanpoko hondamendien planeko 1. mailan jarraitzen du. Garciaren arabera, ez da Ceutako biztanleen osasun-arreta eten, eta ez da oporrak bertan behera utzi edo profesionalak ohiko lan-arloetatik lekualdatu behar izan.
Osasun Ministerioak 60 profesional baino gehiago kontratatu ditu abuztuaren 31ra arte, eta orduan ebaluatuko dute kontratuak luzatu behar diren.
Arrisku nagusia pilaketa-baldintzetan dago
Osasun-larrialdi nagusia ospitale eta osasun-zentroetatik kanpo kokatu du Garciak, milaka migratzaile baldintza oso txarretan bizi baitira.
"Ba al dago krisi humanitariorik? Bai. Ba al dago une honetan pertsonen pilaketak eragindako osasun publikoaren arriskurik? Bai", adierazi du.
Horregatik, hiri autonomoko gobernuari eskatu dio gune seguru gehiago egokitzeko, migratzaileek ura, elikagaiak, higienea eta ostatua izan ditzaten. Ministroaren arabera, neurri horiek ezinbestekoak dira balizko agerraldiak prebenitzeko eta kontrol epidemiologikoa indartzeko.
Osasun Ministerioaren arabera, gaur egun arrisku epidemiologikoa ertaina da migratzaileentzat eta txikia Ceutako biztanleentzat. Mantoux proba positiboa eman duten 18 kasu detektatu dituzte, eta 2 pertsonak tuberkulosia dutela baieztatu dute: horietako bat Marokotik diagnostikoa eta tratamendua hasita iritsi zen gazte bat litzateke, eta bestea duela 3 hilabetetik gaitza izan dezakeela susmatzen zuten Ceutako biztanle bat.
Garciak, gainera, Osasun Alerta eta Larrialdietarako Zentroko (CAES) taldeko kide batzuk Ceutara bidaliko dituztela iragarri du, kontrol epidemiologikoa indartzeko.
"Migratzaileek ez dituzte gaixotasunak ekartzen"
Ministroak irmo baztertu du immigrazioa eta gaixotasuna lotzea, eta "bidegabea" eta "xenofoboa" dela esan du.
"Migratzaileek ez dituzte gaixotasunak ekartzen. Migratzaileak orain gaixotu daitezke gutxieneko osasun baldintzarik ez izatearen ondorioz, baina ez dituzte gaixotasunak ekartzen", nabarmendu du.
Halaber, migratzaileentzako eta bertako biztanleentzako osasun-arreta zirkuitu bereiziak defendatu ditu. Azaldu duenez, iritsi berri batzuek dituzten patologia desberdinei erantzuten diete, hala nola deshidratazioari, hipotermiari edo traumatismoei.
Garciak lasaitasun mezua helarazi die Ceutako herritarrei, eta ziurtatu du bertako biztanleen arreta ez dela murriztu, ez Larrialdietan, ez osasun-zentroetan.
Marokok mugako segurtasuna indartu du
Garciaren bisita Ceuta eta Melillaren eta Marokoren arteko mugak pixkanaka normaltasunera itzultzen ari diren bitartean gertatu da. Rabatek segurtasun-dispositibo zabala ezarri zuen larunbatean, talde handien sarrera saiakerak saihesteko.
Marokoko segurtasun-indarrek 300 migratzaile inguru atxilotu zituzten, gehienak Saharaz hegoaldekoak, Ceutako mugara hurbiltzen saiatu ondoren. Hainbat migratzailek adierazi zuten sare sozialetan eta mezularitza-aplikazioetan jasotako mezu faltsuen ondoren joan zirela mugara; mezu horien arabera, Espainiak abuztuaren 15ean muga irekiko zuen.
Uztailaren 30eko eta 31ko gertakari larrien ondorioz indartu dituzte mugan segurtasun neurriak. Orduan, milaka eta milaka lagun —70.000tik gora, Espainiako Gobernuaren iturri ofizialen arabera— Ceutara iritsi ziren lurretik eta itsasotik. Erakunde humanitarioek gutxienez 141 hildako zenbatu zituzten.
Larunbateko gertakarien berri ematen ari zirela, Marokoko agintariek EFE eta TVEko taldeak Fnideqetik kanporatu zituzten, mugako eremutik informatzen ari zirenean.
Elma Saiz astelehenean joango da Ceutara
Espainiako Gobernuko hainbat kidek Ceuta bisitatu ostean joan da bertara Garcia. Milaka migratzaile hirira sartu zirenetik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Barne, Lurralde Politika, Kanpo Arazo, Defentsa eta Gazteria eta Haurtzaro ministroak izan dira Ceutan.
Astelehenean, Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren txanda izango da. 10:30ean, Vivas presidentearekin bilduko da Ceutako Biltzar Jauregian, uztailaren 30ean eta 31n migratzaileak modu irregularrean hirian sartu ostean sortu den egoera humanitarioa aztertzeko.
Marokok mugako segurtasuna indartu du
Garciaren bisita Ceuta eta Melillaren eta Marokoren arteko mugak pixkanaka normaltasunera itzultzen ari diren bitartean gertatu da. Rabatek segurtasun-dispositibo zabala ezarri zuen larunbatean, talde handien sarrera saiakerak saihesteko.
Marokoko segurtasun-indarrek 300 migratzaile inguru atxilotu zituzten, gehienak Saharaz hegoaldekoak, Ceutako mugara hurbiltzen saiatu ondoren. Hainbat migratzailek adierazi zuten sare sozialetan eta mezularitza-aplikazioetan jasotako mezu faltsuen ondoren joan zirela mugara; mezu horien arabera, Espainiak abuztuaren 15ean muga irekiko zuen.
Mugako segurtasun-indartzea uztailaren 30eko eta 31ko gertakari larrien ondoren etorri da. Orduan, hamarnaka mila lagun —70.000tik gora, Espainiako iturri ofizialen arabera— Ceutara iritsi ziren lehorrez eta itsasoz. Erakunde humanitarioek gutxienez 141 hildako zenbatu zituzten.
Larunbateko gertakarien berri ematen ari zirela, Marokoko agintariek EFE eta TVEko taldeak ere Fnideqetik kanporatu zituzten, mugako eremutik informatzen ari zirela.
Elma Saiz astelehenean joango da
Garciaren bisita Espainiako Gobernuko hainbat kidek Ceutara bisita egin ostean izan da. Milaka migratzaile hirira sartu zirenetik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Barne, Lurralde Politika, Kanpo Arazo, Defentsa eta Gazteria eta Haurtzaro ministroak izan dira Ceutan.
Astelehenean, Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren txanda izango da. 10:30ean, Vivas presidentearekin bilduko da Ceutako Biltzar Jauregian, uztailaren 30ean eta 31n migratzaileak modu irregularrean hirian sartu ostean sortu den egoera humanitarioa aztertzeko.
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