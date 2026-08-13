MIGRAZIOA
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Marlaskak segurtasun neurriak indartu ditu Ceutan, eta Marokorekiko lankidetza aldarrikatu du

Barne ministroak iragarri duenez, 45 polizia gehiago bidaliko dituzte Ceutara, herritarren segurtasuna indartzeko asmoz. Oraindik ez da erabat berreskuratu normaltasuna hirian, nahiz eta modu irregularrean sartu ziren migratzaile gehienak itzuli.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en la Delegación del Gobierno, a 13 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Marlaska ha viajado de nuevo a Ceuta para mantener varias reuniones y analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma. El ministro del Interior ha elevado a 1.898 los menores migrantes identificados en Ceuta y ha cifrado en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de forma irregular el 30 y 31 de julio. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 13/8/2026

Fernando Grande-Marlaska, Barne ministroa. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ceutan adierazi du Marokorekin lankidetza funtsezkoa dela uztailaren amaieran izandakoaren moduko migratzaileen sarrera masiboa berriro gerta ez dadin. Bi herrialdeen arteko harremana estua, leiala eta konfiantzan oinarritua dela azpimarratu du, eta migrazioaren trafikoan aritzen diren gaizkile-taldeen aurkako borrokan lankidetza horrek duen garrantzia nabarmendu du.

Marlaskak adierazpenok egin ditu uztailaren 30etik Ceutara egindako bigarren bisitan, Marokoko Justizia ministroak, Abdellatif Ouahbik, asteazken honetan adierazi ondoren Marokok Espainiarekin duen estradizio-akordioa bertan behera uztea aztertzen ari dela, Marokoko auzitegiek eskatutako pertsonen entregan izandako arazoengatik. Espainiako ministroak, ordea, bi herrialdeen arteko lankidetza "erabat zalantzan jarri ezinekoa" dela azpimarratu du.

Baliabide gehiago normaltasunera itzultzeko

Barne ministroak iragarri duenez, 45 polizia gehiago bidaliko dituzte Ceutara herritarren segurtasuna indartzeko eta Atzerritarren eta Mugen Brigada Zentraleko 20 funtzionario hirian modu irregularrean sartu ziren migratzaileekin lotutako izapideak arintzeko. Funtzionario horiek Asilo eta Babes Bulegoarekin elkarlanean arituko dira nazioarteko babes-eskaeren espedienteak izapidetzen.

Laguntza horiekin, Marlaskak adierazi du Ceutan 880 polizia nazional daudela gaur egun, uztailaren 30ean baino 270 gehiago, eta 714 guardia zibil, migratzaileen iritsiera masiboa izan sartu aurretik baino ia 200 gehiago. Azaldu duenez, helburua da legeak aurreikusitako prozedurak erraztea, behin legezko baldintza guztiak beteta, pertsona horiek Marokora kanporatu ahal izateko.

Ministroak onartu du normaltasuna oraindik ez dela erabat berreskuratu hirian, nahiz eta modu irregularrean sartu ziren migratzaile gehienak itzuli. Testuinguru horretan, Espainiako Gobernuak krisiaren aurreko egoera lehenbailehen berreskuratzeko eta uztailaren 30ean eta 31n gertatutakoak errepikatzea saihesteko beharrezkoak diren giza baliabideak zabaltzen jarraituko duela ziurtatu du.

Sarrera masiboarekin lotutako balizko terrorismo edo erradikalizazio arriskuaz galdetuta, Marlaskak baztertu egin du, eta "mehatxu terroristaren arriskurik ez" dagoela adierazi du. Hala ere, agintariek sarrera horretan parte hartu zuten pertsonen jarraipena egiten jarraitzen dutela azaldu du, eta Marokorekin etengabeko komunikazioa dutela segurtasunaren eta terrorismoaren aurkako borrokaren alorrean.

Espainia Maroko Migrazioa Politika

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