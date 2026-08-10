Nafarroako Gobernuak larrialdiko 2. maila ezarri du eklipsea dela eta
Foru Gobernuak Larrialdietarako Aholku Batzordea ere eratu du, eta 1.165 kidek osatutako segurtasun-dispositiboa jarriko du martxan.
Nafarroako Gobernuak Babes Zibileko Lurralde Plana 2. larrialdi-mailara igotzea agindu du astelehen honetan, eguzki-eklipsea dela eta, besteak beste, jendetza handiak biltzea, basoetako sute-arrisku handia, tenperatura altuak eta ekitaldiaren aurretik eta ondoren trafikoa pilatzeko aukera aurreikusten direlako.
Era berean, Larrialdietako Aholku Batzordea eratu da, ekitaldiaren jarraipena egiteko eta edozein gorabeheraren aurrean erantzun koordinatua emateko, gobernuak berak adierazi duenez.
Inma Jurío Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilaria izan da batzordeko buru, eta bertan parte hartu dute Alicia Echeverría Gobernuak Nafarroan duen ordezkariak, Juan Luis García Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak, eta Barne, Osasun, Toki Administrazio, Telekomunikazio eta Digitalizazio, Garraio, Herri Lan eta Ingurumeneko ordezkariek, baita Foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak ere.
Asteazkenean zabalduko den segurtasun-dispositiboak 1.165 kide izango ditu guztira. Nafarroako Gobernuaren aldetik, operatiboa Foruzaingoko 454 agentek, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko 122k , Babes Zibileko Zerbitzuko 25 pertsonak eta Nafarroako Trafikoko 6k osatuko dute.
Ibilgailu motordunentzako debekuak
Astelehen honetan, Foru Agindua ere sinatu da, eta horren bidez aldi baterako debekatu da motordun ibilgailuen, ibilgailu elektrikoak barne, zirkulazioa baso-pista eta landa-bideetan, lurzoru urbanizaezinean badaude, abuztuaren 12ko 00:00etatik 13ko 07:00etara.
Neurri hori hartu da agintariek aurreikusten dutelako herritarrak gune garaietara, naturaguneetara edo baso-inguruetara joango direla, eta horietara baso-pisten eta landa-bideen sarearen bidez iritsi ohi dela.
"Ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituzte gune horietan, eta arrisku horiek, muturreko tenperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoarekin eta udan baso-suteak izateko arrisku-indize handiekin batera, ezinbestekoa egiten dute ezohiko neurriak hartzea", azaldu du Foru Gobernuak. Hala ere, Aginduak salbuespenak jasotzen ditu egoiliarren eta produkzio-sektoreen eskubideak bermatzeko.
Behaketa-puntu ofizialak
Astelehen honetan, eklipsea behatzeko gune ofizial gisa izendatu diren hogei herri eta guneetako alkate eta arduradunekin ere bilera egin da: Arguedas, Aguilares bisitarien zentroa eta El Ferial —biak Bardeetan—, Buñuel, Carcar, Cascante, Castejon, Corella, Fitero, Larraga, Lerin, Lodosa, Martzilla, Mendabia, Azkoien, Ribaforada, Sendaviva parkea, Tafalla, Tutera eta Viana.
Bilera horretan, larrialdi mailaren eta baso-pistetatik eta landa-bideetatik zirkulatzeko debekuaren berri jakinarazi zaie. Era berean, sute-arriskua minimizatzeko, aglomerazioak kontrolatzeko eta bisitarien segurtasuna bermatzeko neurriak errepasatu dira, baita eklipsearen aurretik eta ondoren mugikortasuna bermatzeko neurriak ere. Halaber, larrialdietan koordinazioaren eta lankidetzaren garrantzia azpimarratu da.
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