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30 urteko kartzela-zigorra eskatu dute ETAko bost buruzagi ohirentzat Gregorio Ordoñez hiltzeagatik

Akusatuek ETAko buruzagitza osatzen zuten, eta 1995eko urtarrilean Donostiako PPko zinegotzia hiltzea erabaki zuten, Fiskaltzaren idazkiaren arabera.

Akusatuetako bat, Jose Javier Arizcuren 'Kantauri', artxiboko irudi batean.

Akusatuetako bat, Jose Javier Arizcuren Kantauri, artxiboko irudi batean.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 30 urteko espetxe-zigorra eskatu du ETAko bost buruzagi ohirentzat, 1995eko urtarrilaren 23an Donostiako PPko zinegotzi Gregorio Ordoñez hiltzea erabaki zuen batzorde exekutiboko kide izan zirelakoan.

Akusazio-idazkia Ignacio Gracia Arregui 'Iñaki de Renteria', Jose Javier Arizcuren 'Kantauri', Mikel Albisu 'Mikel Antza', Julian Achurra 'Pototo' eta Juan Luis Aguirre 'Isuntza'ren aurka zuzendu dute. Gaur egun 63 eta 71 urte artean dituzte guztiek.

Fiskaltzaren arabera, Gregorio Ordoñez hiltzeko erabakia ETAren buruzagitzak hartu zuen 1994ko abenduan, "elkarrekin eta modu adostuan", eta Kantaurik agindua helarazi zien egile materialei, Francisco Javier Garcia Gaztelu 'Txapote', Juan Ramon Carasatorre eta Valentin Lasarteri, azken horrek bere garaian adierazi zuenez.

Garrantzi politikoko lehen biktima

Ministerio Publikoaren arabera, 1992an Bidarten zuzendaritza erori ondoren ETAk bultzatutako "sufrimenduaren sozializazioaren" estrategia bultzatzeko erabaki zuten hilketa. Estrategia horren barruan, Gregorio Ordoñez izan zen ETAk aukeratu zuen lehen biktima politikoa.

Bestalde, iturri juridikoen arabera, auzi hau da Auzitegi Nazionalean ETAren buruzagitza ohiaren aurka irekita jarraitzen duten hamar bat prozeduren artean aurreratuen dagoena. Horretan eragin handia izan dute azken urteotan Dignidad y Justicia terrorismoaren biktimen elkarteak bultzatutako kereilek.

Terrorismoaren biktimak ETA Politika

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