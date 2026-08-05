Migrazio-krisia
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Ceutako migrazio krisiaren aurretik alertak jaso zituen ala ez galdetu dio epaileak Guardia Zibilari

Iustitia Europak jarritako salaketaren ondorioz abiarazi ditu izapideak Auzitegi Nazionalak, eta bizi direnen eta hildakoen kokapenari buruzko informazioa eskatu du.

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Hainbat lagun, Ceutara igarotzen saiatzen. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Maria Tardon Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak Guardia Zibilari galdetu dio ea "aurreko egunetan informaziorik" jaso zuen uztailaren 30etik 31ra Marokotik Ceutara igaro ziren milaka lagunen "sarrera irregular masiboaz" .

Europa Pressek eskuratu duen probidentzia batean, magistratuak eskatu dio Institutu Armatuko Informazio Buruzagitzari "lurraldean dauden guardia zibilaren dispositiboaren berri emateko, bereziki Espainiako  uretan aurkitu direnen erreskate-operazioei dagokienez", baita haien egoeraren berri emateko ere.

Hildakoen kasuan, magistratuak jakin nahi du "heriotzaren arrazoia eta data", eta "bizirik atera direnei" dagokienez, berriz, "nortasuna eta lokalizazio-datuak".

Aste honetan, Tardonek txosten bat eskatu zion Polizia Nazionalaren Atzerritarren eta Mugen Komisaria Nagusiari (UCRIF), Marokotik Ceutara etorritakoen sarrera "ekintza hitzartua" eta "talde kriminal batek" bultzatua izan ote zen jakiteko.

Zergatik hasi da ikerketa judizial bat?

Iustitia Europa erakundeak funtzionarioen, "erakunde kriminaletako kideen" eta "identifika daitezkeen" Espainiako eta atzerriko agintarien aurka jarritako salaketa penalaren ostean, magistratuak aurretiazko eginbideak abiatzea erabaki zuen.

Iustitia Europak salaketa jarri zuen Estatuaren Segurtasunaren aurkako delituengatik, Nazioaren aurkako delituengatik, legez kanpoko immigrazioa eta giza trafikoa bultzatzeagatik, erakunde kriminala izateagatik eta delituak jazartzeko betebeharra ez betetzeagatik. 

Epaileak Auzitegi Nazionalak salatutako gertakariei buruz zer eskumen penal duen ebatzi behar du, eta gai horri buruz galdetu zion Fiskaltzari.

72.000 pertsona inguru sartu ziren Ceutara ostegunean Tarajaleko kai-muturretik, Marokoko mugan. Horietatik 70.000 itzuli dira dagoeneko, eta gutxienez 75 pertsona hil dira, Espainiako Gobernuaren datuen arabera. 

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