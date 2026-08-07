Elkarrekin Donostia afari solidarioen debekua helegite bidez auzitan jartzea aztertzen ari da
Araua neurrigabea dela eta zalantzazko oinarri juridikoak dituela uste du koalizioak. EH Bilduk, berriz, Kaleko Afari Solidarioak plataformako boluntarioen aurkako "jazarpena" salatu eta debekua bertan behera uzteko eskatu du.
Elkarrekin Donostia Udalak afari solidarioak debekatzeko hartu duen erabakiaren aurkako helegitea jartzea eta neurria behin-behinean eteteko eskatzea aztertzen ari da. Koalizio horren ustez, ebazpenak "zalantza handiak" sortzen ditu, bai proportzionaltasunari dagokionez, bai oinarri juridikoari dagokionez.
Uztailaren 28an hasi zen eztabaida, Jon Insausti Donostiako alkateak Kaleko Afari Solidarioak plataformak urte luzez egoera ahulean dauden pertsonei janaria banatzeko antolatutako afari solidarioak debekatu zituenean.
Udalak espazio publikoaren erabilera, osasun publikoa eta segurtasuna aipatu zituen erabakia justifikatzeko, eta, aldi berean, eguneko ehun otordu eskainiko zituen udal alternatiba bat martxan jarriko zuela iragarri zuen.
Elkarrekin Donostiak zalantzan jarri ditu oinarri juridikoak
Testuinguru horretan, Elkarrekin Donostiak iragarri du debekuaren aurkako helegitea jartzea eta, aldi berean, neurria behin-behinean eteteko eskatzea aztertzen ari dela. Koalizio horren ustez, erabakiak "zalantza handiak" sortzen ditu, bai proportzionaltasunari dagokionez, bai oinarri juridikoei dagokienez. Horregatik, Espazio Publikoaren Erabilerari, Osasun Publikoari eta Udaltzaingoari buruzko txostenak eskatu dizkio Udalari.
"Debekatzea ez da konponbidea"
Victor Lasa Elkarrekin Donostiako bozeramailearen esanetan, ebazpenak espazio publikoaren okupazioa, osasun-baldintzak eta segurtasun arazoak uztartzen ditu, baina horietako batek ere ez du justifikatzen hiri osoan afari solidarioak debekatzea. Horren ustez, arazoak badaude, arautu, kontrolatu edo poliziaren bidez konpondu behar dira, ez ehunka pertsonari afaria ematea galaraziz.
Kaleko Afari Solidarioak plataformaren eta EH Bilduren salaketak
Kaleko Afari Solidarioak plataformak salatu du debekua indarrean sartu zenetik Udaltzaingoak boluntarioak identifikatu eta haien baimenik gabe argazkiak egin dizkiela ogitartekoak banatzen ari ziren bitartean. Halaber, gazte migratzaileak modu sistematikoan identifikatzen dituztela eta argazkiak egiten dizkietela ere salatu du.
EH Bilduk ere "jazarpena" gaitzetsi du, eta "gose denari jaten ematea ez dela delitua" nabarmendu du. Kaleko Afari Solidarioak plataformako boluntarioekin adostutako irtenbide bat lortu arte, debekua bertan behera uzteko eskatu dio Jon Insausti alkateari, eta ohartarazi du alkateak iragarritako ehun otorduak oraindik ez direla martxan jarri, eta gizarte-sareek eta boluntarioek egiten duten lanak erakundeen erantzuna osatu behar dutela defendatu du.
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