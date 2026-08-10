Poliziei egindako erasoak
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Ertzaintzako sindikatuek agenteen aurkako erasoak gaitzetsi dituzte, bitarteko gehiago eskatuz

ErNE, Euspel eta Sipe sindikatuek salatu dutenez, polizia bati eraso egitea ezin da "normal" bihurtu. Hortaz, "babes instituzionala" eta lantaldea indartzea eskatu dute.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Asteburu honetan EAEko hainbat udalerritan Ertzaintzako agenteei egindako erasoak gaitzetsi dituzte Ertzaintzako sindikatuek, bitarteko gehiago eta "erakundeen babes" handiagoa aldarrikatu dituzte.

Eibarren, Gasteizen eta Arrasaten izandako istiluetan guztira bederatzi agente zauritu ziren, eta 14 lagun atxilotu zituzten.

ErNEk "erantzun irmoa" eskatu du

Ohar batean, ErNE sindikatuak ohartarazi du polizia bati eraso egitea ezin dela "normala bihurtu, ezta erlatibizatuta geratu ere", eta azpimarratu du agenteen aurkako indarkeriak "erakundeen eta gizarte osoaren erantzun irmoa" merezi duela.

Horregatik, Segurtasun Sailari eskatu dio agenteen eskura jarritako baliabide materialak indartzeko, eta prestakuntza "nahikoa, iraunkorra eta aurre egin beharreko arrisku eta indarkeria egoera berrietara egokitua" bultzatzeko.

Euspelek plantilla indartzea eskatu du

Antzeko adierazpenak egin ditu Euspel sindikatuak ere, eta, ohar baten bidez, baliabide eta babes handiagoa eskatu ditu, erakundeen nahiz epaileen partetik. 

"Ez da nahikoa eraso bakoitza gaitzestea dagoeneko gertatu denean. Ezinbestekoa da plantillak indartzea, baliabide gehiago ematea eta erantzun segurua eta eraginkorra bermatzea ", gaineratu du.

"Babesgabetasun" egoera salatu du SIPEk

Azkenik, Ertzaintzaren Sindikatu Profesionalak (SIPE) salatu du Segurtasun Sailak agenteen "babesgabetasun-egoera" eragin duela, eta horregatik Bingen Zupiria sailburuaren dimisioa eskatu du.

"Bere polizien babesa bermatzeko gai ez bada, dagokion erantzukizun politikoa bere gain hartu behar du", esan du. Amaitzeko, "agente, bitarteko eta babes gehiago" eskatu ditu. 

Bederatzi agente zauritu dira igande honetan Araban eta Gipuzkoan izandako hainbat jardunetan
Ertzaintza Delituak Eusko Jaurlaritza Politika

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