En un comunicado, el sindicato ErNE ha advertido que agredir a un policía no puede convertirse en algo "normal ni quedar relativizado", y ha subrayado que la violencia contra los agentes merece "una respuesta firme de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

Ha solicitado, por ello, al Departamento de Seguridad que refuerce los medios materiales puestos a disposición de los agentes y que impulse una formación "suficiente, permanente y adaptada a las nuevas situaciones de riesgo y violencia" a las que tienen que enfrentarse.