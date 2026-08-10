Agresiones a policías
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Sindicatos de la Ertzaintza condenan los ataques a agentes y reclaman más efectivos

Los sindicatos ErNE, Euspel y Sipe denuncian que agredir a un policía no puede convertirse en algo "normal", y reclaman reforzar la plantilla.
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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ertzaintzako sindikatuek erasoak gaitzetsi eta agente gehiago eskatu dituzte
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EITB

Última actualización

Los sindicatos de la Ertzaintza han condenado las agresiones a agentes de la Policía autonómica y local acaecidas durante este pasado fin de semana en diversas localidades vascas, y han reclamado más medios y un mayor "respaldo institucional".

Las diferentes intervenciones policiales, desarrolladas en Eibar, Vitoria y Arrasate, se saldaron con un total de nueve agentes contusionados y catorce detenciones.

ErNE reclama una "respuesta firme"

En un comunicado, el sindicato ErNE ha advertido que agredir a un policía no puede convertirse en algo "normal ni quedar relativizado", y ha subrayado que la violencia contra los agentes merece "una respuesta firme de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

Ha solicitado, por ello, al Departamento de Seguridad que refuerce los medios materiales puestos a disposición de los agentes y que impulse una formación "suficiente, permanente y adaptada a las nuevas situaciones de riesgo y violencia" a las que tienen que enfrentarse.

Euspel pide reforzar la plantilla

En similares términos se ha manifestado el sindicato Euspel que, a través de una nota, ha exigido también más medios y mayor protección, así como mayor "respaldo" institucional y jurídico.

"No basta con condenar cada agresión cuando ya se ha producido. Es imprescindible reforzar plantillas, dotar de más medios y garantizar una respuesta segura y eficaz", ha añadido.

Sipe denuncia una situación "de desamparo"

Por último, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) ha denunciado lo que considera una situación de "desamparo" de los agentes provocada por el Departamento de Seguridad, motivo por el que ha reclamado la dimisión del consejero Bingen Zupiria.

"Si no es capaz de garantizar la protección de sus policías debe asumir la responsabilidad política correspondiente", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado "más efectivos, más medios y más respaldo". 

Un total de nueve agentes han resultado contusionados en varias actuaciones este domingo en Álava y Gipuzkoa
Ertzaintza Delitos Gobierno Vasco Política

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