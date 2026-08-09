Un total de nueve agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local han resultado heridos como consecuencia de tres actuaciones distintas durante la madrugada de este domingo en los municipios de Eibar, Arrasate y Vitoria-Gasteiz. Como resultado de estas actuaciones, se han practicado 14 detenciones e identificado a varias personas.

Según informa el Departamento de Seguridad, el primero de los sucesos ha tenido lugar alrededor de las 02:00 horas en Eibar (Gipuzkoa). La Policía Local ha requerido el apoyo de la Ertzaintza por una agresión que se estaba produciendo en un bar, donde se podrían haber empleado armas blancas o algún otro objeto punzante.

Varios recursos policiales han detenido a los dos presuntos autores, acusados de un delito de lesiones. En el momento de introducir a los detenidos en el vehículo oficial, los familiares y amigos del herido han arremetido contra las patrullas, que se han visto obligadas a utilizar el material de dotación para salvaguardar el orden.

Por estos hechos, se ha procedido a la detención de nueve personas por atentado contra agentes de la autoridad: cinco mujeres y cuatro hombres de entre 23 y 41 años. La mayoría de las personas detenidas tienen antecedentes policiales, explica Seguridad.

Como consecuencia de los incidentes, nueve agentes han resultado heridos, siete ertzainas y dos agentes locales, con contusiones leves, y han sido atendidos en un centro hospitalario.

Arrasate y Vitoria-Gasteiz

La segunda intervención ha tenido lugar a las 2:45 horas en un establecimiento hostelero de Arrasate (Gipuzkoa). En este caso, un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ha tratado de mediar en una pelea entre dos mujeres y, tras identificarse como ertzaina, ha sido agredido por un grupo de personas. El agente herido ha sido asistido en un centro sanitario.

Por último, a las 8:00 horas, una mujer de 30 años y un hombre de 24 han sido detenidos por delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad en Vitoria-Gasteiz. Al parecer, los agentes intervinientes han identificado a dos personas que podrían haber estado intentando robar y un grupo numeroso de personas ha arremetido contra ellos lanzándoles botellas, vasos de cristal y sillas.

En el transcurso del altercado, los ertzainas han detenido a las dos personas mencionadas anteriormente y han identificado a otras once. Asimismo, a otro hombre se le ha incoado un expediente en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana por falta de respeto a la patrulla. Un agente ha resultado herido, añaden las mismas fuentes.

"Inadmisible"

Tras conocer estos hechos, el Departamento de Seguridad ha comunicado su "condena firme" a las agresiones contra los agentes de policía y ha asegurado que es "inadmisible cualquier tipo de agresión o acto de violencia contra cualquier persona", especialmente "contra quienes trabajan para garantizar la seguridad y las normas de convivencia que nos rigen como sociedad".

Seguridad dice observar "con preocupación" que para "una minoría", los entornos festivos "se convierten en una excusa para faltar al respeto, alterar la convivencia y hasta llegar a ejercer la violencia contra quienes, precisamente, tratan de garantizar la seguridad y la convivencia", y asegura que no están dispuestos a "normalizar estos hechos delictivos".

"Mostramos nuestra determinación de continuar defendiendo el papel de la Euskal Polizia, Ertzaintza y Policías Locales. La sociedad vasca, la mayoría de quienes vivimos en este país, tiene un respeto exquisito por las normas de convivencia y nuestra Policía va a estar siempre para garantizarlas", ha añadido.