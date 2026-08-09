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La Semana Grande arranca con una noche multitudinaria en las calles de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN, 08/08/2026.- Vista de la colección de la Pirotecnia Alpujarreña (Granada), este sábado, en la primera jornada del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiak jendetza hartu du Aste Nagusiko lehen gauean
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La primera jornada deja un ambiente festivo y multitudinario, con vecinos y visitantes disfrutando de una de las citas más esperadas del verano donostiarra. Multitud de personas se han echado a las calles para disfrutar de la Semana Grande de San Sebastián.

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