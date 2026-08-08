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Fallece Oihane Mateos, jefa del servicio digital de informativos de EITB, Orain

La jefa de informativos digital de esta casa se ha ido a los 45 años, dejando atrás una intensa carrera profesional unida al periodismo y la información.
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Euskaraz irakurri: Oihane Mateos, Orain EITBren albiste zerbitzu digitalaren burua, hil da
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EITB

Última actualización

Oihane Mateos, jefa del área digital de Informativos de EITB, Orain, ha fallecido hoy a los 45 años. La periodista de Ibarra ha estado estrechamente unida a la información y a esta casa en toda su trayectoria profesional.

Su andadura en EITB comenzó con una beca en Euskadi Irratia y, tras trabajar en varios programas de Euskal Telebista, fue redactora y presentadora en los informativos "Gaur Egun" y "Teleberri". También dirigió “De Boca en Boca” en ETB2.

Los últimos años de su carrera los ha entregado en la sección digital de esta casa. Fue nombrada jefa de Informativos de Digital en 2022, y desde entonces ha dirigido los servicios informativos de EITB en web y redes sociales.

Oihane Mateos puso mucho empeño en la transformación de la redacción y, precisamente, Orain empezó su andadura bajo su dirección, y era su responsable hasta hoy.

De parte de la redacción de EITB, un caluroso abrazo a sus amig@s y familiares, y también a l@s compañer@s que hemos compartido el camino con Oihane.

Lurrak goxo har zaitzala. Goian bego.

Periodismo Sociedad

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