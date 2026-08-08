El calor de este verano está dificultando en Euskadi alcanzar las 350-400 donaciones de sangre diarias consideradas necesarias para cubrir las necesidades de la Red Transfusional Vasca. La situación se complica especialmente en agosto, un mes en el que las vacaciones y los cambios de rutina reducen habitualmente el número de donaciones.

La jefa de la Unidad de Gestión Clínica del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH), Laura Biritxinaga, y la responsable de promoción de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava, Aiala Elorza Sarasola, han advertido de que durante el verano hay "bastantes días" en los que no se alcanzan las cifras consideradas ideales.

Sangre necesaria todos los días

Las donaciones son imprescindibles para disponer de concentrados de hematíes y plaquetas destinados a intervenciones quirúrgicas, accidentes y tratamientos de pacientes oncológicos, entre otras necesidades sanitarias.

La situación suele empeorar durante el periodo estival, aunque este año las altas temperaturas están dificultando todavía más las donaciones. Desde el CVTTH señalan que agosto es habitualmente el mes "más delicado".

La sangre donada se separa en tres componentes: los hematíes, que pueden conservarse refrigerados hasta 42 días; las plaquetas, cuya duración es de siete días; y el plasma, que puede permanecer congelado durante unos dos años.

Tres puntos fijos y unidades móviles

En Euskadi existen tres puntos fijos de donación: en la calle Manuel Lekuona de Donostia-San Sebastián, en el ambulatorio de Olaguibel de Vitoria-Gasteiz y en el Centro de Transfusiones de Usansolo.

A estos centros se suma el autobús de donación, que recorre pueblos, barrios y ciudades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y cambia de ubicación cada pocos días para facilitar las donaciones.

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.