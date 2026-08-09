Hubo un tiempo en que los eclipses se interpretaban como presagios de desgracias. Hoy, en cambio, son fenómenos astronómicos que se pueden prever con enorme precisión y que despiertan expectación en todo el mundo.

Pero ¿cómo pueden saber los astrónomos cuándo ocurrirá? La clave está en conocer y predecir las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra, según explica la Agencia Espacial Europea (ESA).

Un eclipse se produce cuando los tres astros se alinean. En un eclipse solar, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz. Las zonas que quedan dentro de la sombra completa de la Luna experimentan un eclipse total, mientras que desde la penumbra se observa un eclipse parcial.

En un eclipse lunar, es la Tierra la que se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre nuestro satélite. La Luna puede adquirir entonces un característico tono rojizo debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar.

¿Por qué no hay eclipses todos los meses?

Aunque hay una luna nueva cada mes, no siempre se produce un eclipse solar. La razón es que la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, conocido como eclíptica. Por eso, la Luna normalmente pasa por encima o por debajo de la alineación necesaria.

Solo cuando la órbita lunar cruza la eclíptica en los llamados nodos lunares puede producirse un eclipse. Alrededor de estos puntos se establece una temporada de eclipses, de unos 35 días, durante la que pueden producirse eclipses solares y lunares.

Así, gracias al seguimiento de las órbitas y a los cálculos matemáticos, los astrónomos pueden saber con antelación cuándo se producirá un eclipse e incluso desde qué lugares será visible.

Lo que no pueden predecir las matemáticas es si ese día habrá cielo despejado para disfrutarlo.