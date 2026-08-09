Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la calzada en la N-132, en Vitoria-Gasteiz
El conductor de un turismo ha fallecido este domingo tras salirse de la calzada en la carretera N-132, a la altura de Vitoria-Gasteiz, en dirección a Lizarra, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El accidente se ha producido hacia las 12:30 horas. Como consecuencia del siniestro, el tráfico se está regulando mediante paso alternativo en la zona.
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