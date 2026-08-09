ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la calzada en la N-132, en Vitoria-Gasteiz

El accidente se ha producido hacia las 12:30 horas. Como consecuencia del siniestro, el tráfico se está regulando mediante paso alternativo en la zona.
Euskaraz irakurri: Auto gidari bat hil da N-132 errepidean, Gasteizen, Lizarrarako noranzkoan
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EITB

Última actualización

El conductor de un turismo ha fallecido este domingo tras salirse de la calzada en la carretera N-132, a la altura de Vitoria-Gasteiz, en dirección a Lizarra, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El accidente se ha producido hacia las 12:30 horas. Como consecuencia del siniestro, el tráfico se está regulando mediante paso alternativo en la zona.

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