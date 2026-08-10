El aeropuerto de Bilbao realiza controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia sin incidencias

Desde este sábado, el aeropuerto de Bilbao está realizando controles aleatorios a los pasajeros que viajan a Italia y a los que llegan desde ese país, sin que se hayan registrado incidencias durante el fin de semana, según ha explicado su director, Iván Grande.

En una entrevista en Radio Euskadi, Grande ha precisado que en Bilbao las comprobaciones se están efectuando en las puertas de embarque y también en llegadas, y ha señalado que durante el sábado y el domingo "prácticamente no ha habido ninguna incidencia".

España reintrodujo el pasado sábado los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, una medida que se mantendrá hasta el 7 de septiembre y que responde a la suspensión del espacio Schengen para los viajeros procedentes de España decretada el 31 de julio de forma unilateral por el Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, tras la crisis migratoria de Ceuta.

El director del aeropuerto ha admitido que los ciudadanos europeos "pueden sufrir ciertas molestias" por estos controles aleatorios.