Bilboko aireportuak ausazko kontrolak egiten dizkie Italiatik datozen bidaiariei, gorabeherarik gabe
Neurria larunbat honetan aktibatu da, eta irailaren 7ra arte iraungo du, Italiako Gobernuak Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremua bertan behera uzteko dekretuari erantzuteko.
Larunbat honetatik, Bilboko aireportua kontrol aleatorioak egiten ari da Italiara doazen bidaiariei eta herrialde horretatik datozenei, eta asteburuan ez da aparteko gorabeherarik izan, Ivan Grande bertako zuzendariak azaldu duenez.
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Grandek zehaztu du Bilbon ontziratze-ateetan eta iritsieretan egiten ari direla egiaztapenak, eta larunbatean eta igandean "ia ez dela inolako gorabeherarik izan" adierazi du.
Espainiak larunbat honetan ezarri ditu Italiatik datozen bidaiarientzako mugako kontrolak. Neurriak irailaren 7ra arte iraungo du, eta Italiako Gobernuak, Giorgia Meloni buru duela, uztailaren 31n aldebakarrez Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremuaren etendura ezarri izanari erantzuten dio, Ceutako migrazio-krisiaren eraginez.
Aireportuko zuzendariak onartu du Europako herritarrek "zenbait eragozpen" izan ditzaketela ausazko kontrol horiengatik.
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Italiatik datozen bidaiarien kontrol aleatorioak egiten jarraitzen dute Bilbon
Larunbat goizean ezarri dituzte kontrolak Bilbon, Malagan, Sevillan, Alacanten, Valentzian, Balearretan eta Kanarietan. Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan, aldiz, ordu batzuk lehenago hasi ziren ausazko kontrolak egiten.
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