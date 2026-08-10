AIREPORTUETAKO KONTROLAK
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Bilboko aireportuak ausazko kontrolak egiten dizkie Italiatik datozen bidaiariei, gorabeherarik gabe

Neurria larunbat honetan aktibatu da, eta irailaren 7ra arte iraungo du, Italiako Gobernuak Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremua bertan behera uzteko dekretuari erantzuteko.

(Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO) Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS 04/8/2023
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetatik, Bilboko aireportua kontrol aleatorioak egiten ari da Italiara doazen bidaiariei eta herrialde horretatik datozenei, eta asteburuan ez da aparteko gorabeherarik izan, Ivan Grande bertako zuzendariak azaldu duenez.

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Grandek zehaztu du Bilbon ontziratze-ateetan eta iritsieretan egiten ari direla egiaztapenak, eta larunbatean eta igandean "ia ez dela inolako gorabeherarik izan" adierazi du.

Espainiak larunbat honetan ezarri ditu Italiatik datozen bidaiarientzako mugako kontrolak. Neurriak irailaren 7ra arte iraungo du, eta Italiako Gobernuak, Giorgia Meloni buru duela, uztailaren 31n aldebakarrez Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremuaren etendura ezarri izanari erantzuten dio, Ceutako migrazio-krisiaren eraginez.

Aireportuko zuzendariak onartu du Europako herritarrek "zenbait eragozpen" izan ditzaketela ausazko kontrol horiengatik.

Bilboko Aireportua Italia Politika

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