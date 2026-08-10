El Gobierno de Navarra decreta el nivel 2 de emergencia ante el eclipse

El Gobierno de Navarra ha decretado este lunes elevar el Plan Territorial de Protección Civil (PLATENA) al nivel 2 de emergencia ante el eclipse solar, en previsión de concentraciones multitudinarias, elevado riesgo de incendios forestales, altas temperaturas y una posible congestión del tráfico antes y después del evento, entre otros factores.

Asimismo, se ha constituido el Comité Asesor de Emergencias (CAE), convocado con el fin de hacer un seguimiento al evento y dar una respuesta coordinada ante cualquier contingencia, según ha indicado el propio Gobierno.

El comité ha estado presidido por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y en él han participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; y representantes de Interior, Salud, Administración Local, Telecomunicaciones y Digitalización, Transportes, Obras Públicas y Medio Ambiente, así como de la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El dispositivo de seguridad que se desplegará el miércoles contará con un total de 1165 efectivos. Por parte del Gobierno de Navarra, el operativo estará formado por 454 agentes de la Policía Foral, 122 del Servicio de Bomberos de Navarra, 25 personas del Servicio de Protección Civil y 6 de Tráfico Navarra.

Prohibiciones a los vehículos de motor

Este lunes también se ha firmado la Orden Foral por la que se prohíbe temporalmente la circulación de vehículos a motor, incluidos los eléctricos, por pistas forestales y caminos rurales situados en suelo no urbanizable desde las 00:00 horas del 12 de agosto hasta las 07:00 horas del día 13.

Esta medida obedece a que las autoridades prevén que los vecinos se dirijan hacia zonas elevadas, espacios naturales o entornos forestales, a los que habitualmente se accede a través de la red de pistas forestales y caminos rurales.

"Los vehículos a motor en estos lugares generan riesgos colectivos que, unidos a las condiciones meteorológicas de temperaturas extremas, el estrés hídrico de la vegetación y los elevados índices de riesgo de incendio forestal que caracterizan al periodo estival, hacen imprescindible la adopción de medidas extraordinarias", ha explicado el Ejecutivo foral. Aun así, la Orden contempla excepciones para garantizar los derechos de los residentes y de los sectores productivos.

Puntos oficiales de observación

Este lunes también se ha mantenido un encuentro con alcaldes y responsables de las veinte localidades y espacios que se han constituido como puntos oficiales de observación del eclipse en Navarra: Arguedas, el centro de visitantes Aguilares y El Ferial —ambos en las Bardenas Reales—, Buñuel, Cárcar, Cascante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga, Lerín, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Peralta, Ribaforada, el parque Sendaviva, Tafalla, Tudela y Viana.

En esta reunión, se les ha transmitido la activación del nivel 2 del PLATENA y la prohibición de circulación por pistas forestales y caminos rurales. Asimismo, se han repasado las medidas para minimizar el riesgo de incendios, controlar las aglomeraciones y garantizar la seguridad de las personas visitantes, así como la movilidad antes y después del eclipse. También se ha subrayado la importancia de la coordinación y la colaboración ante posibles situaciones de emergencia.