Sei atxilotu Gasteizen, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati eraso egiten saiatzea egotzita
Futboleko Munduko Txapelketa baino egun batzuk lehenago gertatu omen zen. Atxiloketetako bat astelehenean izan zen, eta beste bostak asteartean.
Polizia Nazionalak sei pertsona atxilotu ditu Gasteizen, ustez Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati erasotzen saiatzeagatik, gorroto-delitua egotzita, ikerketako iturriek jakitera eman dutenez.
Gertakariak Munduko Futbol Txapelketa baino egun batzuk lehenago jazo ziren. Gazteak Espainiako selekzioaren kamiseta bat zeraman jantzita, eta, orduan, errieta egin zioten eta pertsona talde bat atzetik joan zitzaion. Hori dela eta, Polizia Nazionalaren komisarian babestu zen. Ikerketaren ondorioz, sei gizon atxilotu dituzte, horietako bat astelehenean eta bost asteartean, Arabako hiriburuan.
Ezker abertzale ofizialetik at dagoen Aske erakundeak adierazi duenez, gertakariak ekainaren 13an izan ziren, euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko elkarretaratzea egiten ari zirenean, eta, bere bertsioaren arabera, gazteak eragindako borroka izan zen. Atxilotuetako bat, atzokoa, aske utzi dute, baina gorroto eta mehatxu delituak egotzita.
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