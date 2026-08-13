PPk gobernatutako autonomia-erkidegoek uko egin diote Ceutako adingabe migratzaileen arreta hurrengo Sektore Konferentzian eztabaidatzeari
Abuztuaren 27ko Sektore Konferentzia izango da Ceutan atzerritarren sarrera masiboa izan zenetik egingo den lehena. Ceutarako 25 milioi euroko aparteko kredituaren transferentzia ere aztertuko dute, bakarrik dauden adingabe migratzaileen arretari lotuta.
PPk gobernatutako autonomia-erkidegoek uko egin diote hurrengo Haurren eta Nerabeen Arloko Sektore Konferentziaren gai-zerrendan Ceutan bakarrik dauden adingabe migratzaileen arretari eta hiri autonomoaren egoerari buruzko informazio- eta eztabaida-puntu bat gehitzeari.
Ostegun honetan gertatu da hori, hurrengo Sektore Konferentzia prestatzeko egin den Sektore Batzordean. Bertan, arlo horretako sailburuak bildu dira, eta abuztuaren 27a ezarri dute bilera egiteko data gisa, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak jakitera eman duenez.
Gaur goizeko bileran autonomia-erkidego guztietako Haurtzaroko zuzendaritza nagusietako ordezkariak izan dira, Aragoi, Gaztela eta Leon eta Extremadurakoak izan ezik. Hiru erkidego horietan Voxek ditu haurren arretaren inguruko eskumenak, eta alderdi horrek aurrez iragarri zuen ez zela bilerara joango.
Ez joateko arrazoien artean, Espainiako Gobernuak proposatutako sistema dago: Ceuta bezalako eremu tentsionatuetara iristen diren haurrak eta nerabeak beste erkidego batzuetara birkokatzea, arreta egokiagoa emateko. Halaber, Espainiako Gobernuak Ceutako hiri autonomiari adingabeen arretarako emango dizkion 25 milioi euroak ere baztertzen dituzte.
Ostegun honetan adostutako gai-zerrendaren arabera, abuztuaren 27ko Sektore Konferentzian 25 milioi euroko aparteko kreditu horren transferentzia bozkatuko dute.
Edonola ere, Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroak, Sektore Konferentzia zuzenduko duenak, berriro proposatuko du bileraren hasieran hiri autonomian jarraitzen duten haur eta nerabeen arretari buruzko puntua gai-zerrendan sartzea. Proposamena bozkatu egin beharko da.
Voxek Haurtzaroaren arloko eskumenak dituen autonomia-erkidegoek aurreratu zuten jada ez zirela bilerara joango. PPk gobernatutako erkidego guztiek, ordea, azkenean parte hartu dute, horietako batzuek aurrez beren jarrera jakinarazi ez bazuten ere. Parte hartzeko arrazoitzat beren erantzukizuna eta Ceutaren aldeko babesa aipatu dituzte, baina aldi berean argi utzi dute adingabeak birkokatzeko ereduaren eta Espainiako Gobernuaren migrazio-politikaren aurka daudela.
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