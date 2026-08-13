ADINGABEAK CEUTAN

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Ceutako adingabeak familiekin elkartzea defendatzen du Euskadik, banatu beharrean

Haur, Nerabe eta Familien zuzendariak esan duenez, Euskadik "ez du onartuko inposatutako, inprobisatutako edo bermerik gabeko deribaziorik", eta gogorarazi du EAEk dagoeneko bere ahalmenaren gainetik hartzen dituela adingabeak.

(Foto de ARCHIVO) Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS 10/8/2026

Adingabe talde bat Polizia Nazionalak Ceutan duen komisaria baten ondoan. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan berretsi du Ceutako adingabe ez lagunduen inguruan duen jarrera, eta Marokoko familiekin berriz elkartzea lehenetsi du, autonomia erkidegoen artean banatzea baino.

Hala adierazi du Haur, Nerabe eta Familien zuzendari Txema Ezkerrak, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak Ceutan lagunduta ez dauden adingabe migratzaileen arretari buruz hitz egiteko autonomia-erkidegoekin deitutako bileran parte hartu ondoren.

Zuzendariak zehaztu duenez, bileran ez da adingabeen banaketaz hitz egin, gai hori ez baitzegoen eguneko gai-zerrendan. Ceutari zuzendutako 25 milioi euroko laguntzaren onarpena aztertu da, ordea, eta proposamena aho batez onartu dela azaldu du.

Bateratzea erraztea

Eusko Jaurlaritzako zuzendariak berretsi du Euskadik jada bere ahalmenaren gainetik hartzen dituela adingabeak, baina ez du erkidego osoko zifrarik eman. Hala ere, Bizkaiak ostegun honetan bertan eman dituen azken datuen arabera, 584 dira lurralde horretan hartutako adingabeak, bere ahalmenaren gainetik 200 baino gehiago.

Halaber, Ezkerrak berretsi du Euskadik "ez dituela onartuko inposatutako, inprobisatutako edo bermerik gabeko deribazioak". "Ulertzen dugu Ceutaren egoera eta beharrezko baliabideak helaraztea, baina irtenbidea ezin da izan adingabeak lurralde batetik bestera eramatea", adierazi du.

"Edozein deribazioren aurretik, Estatuak familia aurkitzeko bide guztiak agortu behar ditu eta berriro elkartzea erraztu behar dela uste dugu. Estatuaren lehen betebeharra ez delako adingabeak banatzea, adingabeak babestea baizik", azpimarratu du.

Ezkerraren arabera, Euskadi "solidarioa izan da eta izaten jarraituko du, baina ezin da nahastu elkartasuna akordiorik ezarekin, plangintzarik ezarekin edo eskumenekiko errespeturik ezarekin". 

Migrazioa Maroko Eusko Jaurlaritza Politika

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