Ceutako adingabeak familiekin elkartzea defendatzen du Euskadik, banatu beharrean
Haur, Nerabe eta Familien zuzendariak esan duenez, Euskadik "ez du onartuko inposatutako, inprobisatutako edo bermerik gabeko deribaziorik", eta gogorarazi du EAEk dagoeneko bere ahalmenaren gainetik hartzen dituela adingabeak.
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan berretsi du Ceutako adingabe ez lagunduen inguruan duen jarrera, eta Marokoko familiekin berriz elkartzea lehenetsi du, autonomia erkidegoen artean banatzea baino.
Hala adierazi du Haur, Nerabe eta Familien zuzendari Txema Ezkerrak, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak Ceutan lagunduta ez dauden adingabe migratzaileen arretari buruz hitz egiteko autonomia-erkidegoekin deitutako bileran parte hartu ondoren.
Zuzendariak zehaztu duenez, bileran ez da adingabeen banaketaz hitz egin, gai hori ez baitzegoen eguneko gai-zerrendan. Ceutari zuzendutako 25 milioi euroko laguntzaren onarpena aztertu da, ordea, eta proposamena aho batez onartu dela azaldu du.
Bateratzea erraztea
Eusko Jaurlaritzako zuzendariak berretsi du Euskadik jada bere ahalmenaren gainetik hartzen dituela adingabeak, baina ez du erkidego osoko zifrarik eman. Hala ere, Bizkaiak ostegun honetan bertan eman dituen azken datuen arabera, 584 dira lurralde horretan hartutako adingabeak, bere ahalmenaren gainetik 200 baino gehiago.
Halaber, Ezkerrak berretsi du Euskadik "ez dituela onartuko inposatutako, inprobisatutako edo bermerik gabeko deribazioak". "Ulertzen dugu Ceutaren egoera eta beharrezko baliabideak helaraztea, baina irtenbidea ezin da izan adingabeak lurralde batetik bestera eramatea", adierazi du.
"Edozein deribazioren aurretik, Estatuak familia aurkitzeko bide guztiak agortu behar ditu eta berriro elkartzea erraztu behar dela uste dugu. Estatuaren lehen betebeharra ez delako adingabeak banatzea, adingabeak babestea baizik", azpimarratu du.
Ezkerraren arabera, Euskadi "solidarioa izan da eta izaten jarraituko du, baina ezin da nahastu elkartasuna akordiorik ezarekin, plangintzarik ezarekin edo eskumenekiko errespeturik ezarekin".
Zure interesekoa izan daiteke
Marlaskak segurtasun neurriak indartu ditu Ceutan, eta Marokorekiko lankidetza aldarrikatu du
Barne ministroak iragarri duenez, 45 polizia gehiago bidaliko dituzte Ceutara, herritarren segurtasuna indartzeko asmoz. Oraindik ez da erabat berreskuratu normaltasuna hirian, nahiz eta modu irregularrean sartu ziren migratzaile gehienak itzuli.
Sei atxilotu Gasteizen, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati eraso egiten saiatzea egotzita
Futboleko Munduko Txapelketa baino egun batzuk lehenago gertatu omen zen. Atxiloketetako bat astelehenean izan zen, eta beste bostak asteartean.
Nafarroako Gobernuak larrialdiko 2. maila ezarri du eklipsea dela eta
Foru Gobernuak Larrialdietarako Aholku Batzordea ere eratu du, eta 1.165 kidek osatutako segurtasun-dispositiboa jarriko du martxan.
Ertzaintzako sindikatuek agenteen aurkako erasoak gaitzetsi dituzte, bitarteko gehiago eskatuz
ErNE, Euspel eta Sipe sindikatuek salatu dutenez, polizia bati eraso egitea ezin da "normal" bihurtu. Hortaz, "babes instituzionala" eta lantaldea indartzea eskatu dute.
Bilboko aireportuak ausazko kontrolak egiten dizkie Italiatik datozen bidaiariei, gorabeherarik gabe
Neurria larunbat honetan aktibatu da, eta irailaren 7ra arte iraungo du, Italiako Gobernuak Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremua bertan behera uzteko dekretuari erantzuteko.
Italiatik datozen bidaiarien kontrol aleatorioak egiten jarraitzen dute Bilbon
Larunbat goizean ezarri dituzte kontrolak Bilbon, Malagan, Sevillan, Alacanten, Valentzian, Balearretan eta Kanarietan. Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan, aldiz, ordu batzuk lehenago hasi ziren ausazko kontrolak egiten.
Vivasek Ceutako mugaren kontrola indartzeko eta gutxienez 1.000 agente izateko eskatu du
Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko indarrak nabarmen handitzeko eta uztailaren 30eko sarrera masiboa berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko eskatu dio Ceutako presidenteak Espainiako Gobernuari.
30 urteko kartzela-zigorra eskatu dute ETAko bost buruzagi ohirentzat Gregorio Ordoñez hiltzeagatik
Akusatuek ETAko buruzagitza osatzen zuten, eta 1995eko urtarrilean Donostiako PPko zinegotzia hiltzea erabaki zuten, Fiskaltzaren idazkiaren arabera.
Elkarrekin Donostia afari solidarioen debekua helegite bidez auzitan jartzea aztertzen ari da
Araua neurrigabea dela eta zalantzazko oinarri juridikoak dituela uste du koalizioak. EH Bilduk, berriz, Kaleko Afari Solidarioak plataformako boluntarioen aurkako "jazarpena" salatu eta debekua bertan behera uzteko eskatu du.