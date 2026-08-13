Euskadi defiende reagrupar a los menores de Ceuta con sus familias, en lugar de repartirlos
El Gobierno Vasco ha reiterado este jueves su posición sobre los menores no acompañados en Ceuta y ha defendido priorizar su reagrupamiento con sus familias marroquíes antes que proceder a un reparto entre las comunidades autónomas.
Así lo ha expresado el director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra, tras participar en la reunión convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia con las comunidades autónomas para abordar la atención de los menores migrantes no acompañados en Ceuta.
El director ha detallado que en la reunión no se ha hablado del reparto de menores, ya que ese asunto no figuraba en el orden del día. Sí se ha abordado, en cambio, la aprobación de 25 millones de euros destinados a Ceuta, una propuesta que, según ha explicado, ha sido aprobada por unanimidad.
Facilitar la reunificación
Durante su intervención, el director del Gobierno Vasco ha insistido en que Euskadi ya acoge a menores por encima de su capacidad, aunque no ha ofrecido cifras del conjunto de la comunidad. Sin embargo, los últimos datos que ha facilitado este mismo jueves Bizkaia sitúan en 584 el número de menores acogidos en el territorio, más de 200 por encima de su capacidad.
Ezkerra ha insistido en que Euskadi "no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías". "Entendemos la situación de Ceuta y que se le trasladen los recursos necesarios, pero la solución no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro", ha señalado.
"Antes de cualquier derivación entendemos que el Estado debe agotar todas las vías para localizar a sus familias y facilitar una reunificación. La primera obligación del Estado no es repartir menores, es proteger a los menores", ha subrayado.
Según Ezkerra, Euskadi "ha sido y va a seguir siendo solidaria, pero no se puede confundir la solidaridad con no acuerdo, no planificación o no respeto competencial".
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