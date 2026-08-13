MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Comunidades del PP rechazan debatir en la próxima Sectorial la atención a menores en Ceuta

La Conferencia Sectorial del 27 de agosto será la primera en celebrarse tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta. Se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de menores migrantes no acompañados.
FOTODELDÍA CEUTA, 09/08/2026.- Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre en la barriada de La Reina, en la periferia de Ceuta. Se tumban en el suelo para descansar, sobre mantas que han cedido los vecinos o alfombras que una mezquita les ha dejado. Hay mucha precariedad: no disponen de duchas, solo tienen un baño y la mayor parte del recinto no cuenta con sombra a pesar del fuerte sol en las horas centrales del día. A pesar de las carencias, para Wiam que tiene de 23 años y llegó a la ciudad nadando,, compartir espacio de forma exclusiva con otras mujeres y niños ha sido determinante para superar el impacto emocional de la travesía."Mi padre quería abusar de mí en Marruecos y me amenazó con matarme si volvía. Necesitaba huir de él y cambiar mi vida", relata a EFE sobre la pesadilla de la que logró escapar. EFE/Laura Rincón En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón
Menores migrantes en Ceuta. Foto de archivo: Europa Press
author image

EITB

Última actualización

Las comunidades presididas por el PP se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto informativo y de debate sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma.

Ha ocurrido durante la Comisión Sectorial celebrada este jueves a modo de preparación para la próxima Conferencia Sectorial, a la que están convocados los consejeros del ramo y para la que se ha fijado como fecha el próximo 27 de agosto, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

En la reunión de esta mañana han estado presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias en Infancia ostenta Vox, que ya había adelantado que no acudiría.

No lo han hecho, según anunciaron, porque se oponen el sistema diseñado por el Gobierno español para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta a otras comunidades para su mejor atención y porque también rechazan la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a la ciudad autónoma para atender a los menores.

Según el orden del día acordado este jueves, sí se votará en la Sectorial del 27 de agosto la transferencia de este crédito extraordinario.

En todo caso, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presidirá la Sectorial, propondrá de nuevo al inicio del encuentro la inclusión en el orden del día del punto acerca de la atención a los niños que permanecen en la ciudad autónoma, lo que tendrá que votarse.

Las comunidades donde Vox tiene competencias en Infancia habían avanzado que no acudirían mientras que todas las comunidades presididas por el PP, algunas de las cuales no habían adelantado su posición, finalmente han participado aludiendo a su responsabilidad y en apoyo a Ceuta, aunque dejando claro su rechazo al modelo de reubicación de los menores y a la política migratoria del Gobierno español.

Migración España Marruecos PP Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X