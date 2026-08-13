Comunidades del PP rechazan debatir en la próxima Sectorial la atención a menores en Ceuta
Las comunidades presididas por el PP se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto informativo y de debate sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma.
Ha ocurrido durante la Comisión Sectorial celebrada este jueves a modo de preparación para la próxima Conferencia Sectorial, a la que están convocados los consejeros del ramo y para la que se ha fijado como fecha el próximo 27 de agosto, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
En la reunión de esta mañana han estado presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias en Infancia ostenta Vox, que ya había adelantado que no acudiría.
No lo han hecho, según anunciaron, porque se oponen el sistema diseñado por el Gobierno español para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta a otras comunidades para su mejor atención y porque también rechazan la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a la ciudad autónoma para atender a los menores.
Según el orden del día acordado este jueves, sí se votará en la Sectorial del 27 de agosto la transferencia de este crédito extraordinario.
En todo caso, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presidirá la Sectorial, propondrá de nuevo al inicio del encuentro la inclusión en el orden del día del punto acerca de la atención a los niños que permanecen en la ciudad autónoma, lo que tendrá que votarse.
Las comunidades donde Vox tiene competencias en Infancia habían avanzado que no acudirían mientras que todas las comunidades presididas por el PP, algunas de las cuales no habían adelantado su posición, finalmente han participado aludiendo a su responsabilidad y en apoyo a Ceuta, aunque dejando claro su rechazo al modelo de reubicación de los menores y a la política migratoria del Gobierno español.
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