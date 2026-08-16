Donostiak amaiera eman dio Aste Nagusi borobilari, gorabehera garrantzitsurik gabe
Insaustik nabarmendu du delituen kopurua % 45 jaitsi dela iazkoarekin alderatuta, eta pandemiaren ostean izan den kopururik txikiena izan dela.
Donostiako Aste Nagusia ezusteko garrantzitsurik gabe amaitu da igande honetan, eta iaz baino % 45 delitu gutxiago izan dira. Jon Insausti Donostiako alkateak nabarmendu duenez, "normaltasuna eta giro ona izan dira nagusi" jaietan.
Ana Lopez Kultura zinegotziarekin batera egindako balantzean, Insaustik adierazi du aurten Aste Nagusian erregistratutako delituen kopurua pandemiaz geroztik izandako txikiena dela.
Alkateak, halaber, segurtasun-dispositiboa indartu dela nabarmendu du, 100 udaltzain gehiago izan baitira, Ertzaintzarekin koordinatuta, eta unitate mugikor aurreratuak izan dituzte hondartzetan eta Boulevardean.
Hondakin gutxiago
Aste Nagusian bildutako hondakinen kopuruak ere behera egin du aurreko urteetako kopuruarekin alderatuta. Insaustiren iritziz, datu hori "positiboa" da, jaietan zakarrontziak eta edukiontziak erabiltzeko kontzientziazio handiagoa dagoela erakusten baitu.
Bestalde, Dbus Aste Nagusian inoiz baino gehien erabili dela nabarmendu du Insaustik. Guztira, 865.258 bidaia zenbatu dituzte, iaz baino 10.979 gehiago.
Azkenik, alkateak eskerrak eman dizkie Donostia Festak, langile eta antolatzaileei, baita donostiarrei ere, jaietan "sortutako giro onagatik".
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