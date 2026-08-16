Indarkeria matxista
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Emakume gazte batek sexu-erasoa jasan du Algortako Portu Zaharreko jaietan

Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute, larunbatetik iganderako goizaldean hari ukituak egitea egotzita.

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Agentziak | EITB

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Gizon bat atxilotu dute igande goizaldean Getxon (Bizkaia), Algortako Portu Zaharreko jaietan emakume gazte bati ukituak egiteagatik sexu-erasoa egin izana leporatuta, Udalak jakinarazi duenez.

Ohar baten bidez, Getxoko Udalak "gaitzespen irmoa" agertu du gertakari horien aurrean, eta "genero-desberdintasunean oinarritutako jarrera sexistek eragindako eraso oro" gaitzetsi du.

Udalak bere elkartasuna eta babesa adierazi dizkio biktimari, eta, aldi berean, getxotarrei dei egin die "emakumeen aurkako eraso guztiak arbuiatzeko eta emakumeak iraintzen dituzten eta indarkeria sexistaren oinarri diren jokabideak ez onartzeko".

Horrez gain, Udalak Indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko udal-protokoloa aktibatu du.

Azkenik, Udalak berdintasunean eta errespetuan oinarritutako gizartea lortzeko lanean jarraitzearen alde egin du. Ildo horretan, aldarrikatu du emakumeek askatasunez erabaki ahal izatea "norekin, noiz eta nola izan sexu-harremanak", eta, azken batean, haien borondatea erabat errespetatua izatea.

Sexu erasoak Indarkeria matxista Getxo Gizartea

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