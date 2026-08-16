Emakume gazte batek sexu-erasoa jasan du Algortako Portu Zaharreko jaietan
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute, larunbatetik iganderako goizaldean hari ukituak egitea egotzita.
Gizon bat atxilotu dute igande goizaldean Getxon (Bizkaia), Algortako Portu Zaharreko jaietan emakume gazte bati ukituak egiteagatik sexu-erasoa egin izana leporatuta, Udalak jakinarazi duenez.
Ohar baten bidez, Getxoko Udalak "gaitzespen irmoa" agertu du gertakari horien aurrean, eta "genero-desberdintasunean oinarritutako jarrera sexistek eragindako eraso oro" gaitzetsi du.
Udalak bere elkartasuna eta babesa adierazi dizkio biktimari, eta, aldi berean, getxotarrei dei egin die "emakumeen aurkako eraso guztiak arbuiatzeko eta emakumeak iraintzen dituzten eta indarkeria sexistaren oinarri diren jokabideak ez onartzeko".
Horrez gain, Udalak Indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko udal-protokoloa aktibatu du.
Azkenik, Udalak berdintasunean eta errespetuan oinarritutako gizartea lortzeko lanean jarraitzearen alde egin du. Ildo horretan, aldarrikatu du emakumeek askatasunez erabaki ahal izatea "norekin, noiz eta nola izan sexu-harremanak", eta, azken batean, haien borondatea erabat errespetatua izatea.
Zure interesekoa izan daiteke
Riglosko sutea geldiarazteko lanetan ari dira, gau lasaiagoa izan ostean
Sua itzaltzeko operatiboak mila lagun inguru izango ditu igande honetan, tartean Frantziako ehun bat suhiltzaile. Suteak 16.600 hektarea ingururi eragin die dagoeneko.
Azkoitiko kanpoko haur igerilekua itxi dute gizalegearen aurkako ekintza batengatik
Azkoitiko Udalak jakinarazi duenez, kanpoko igerileku txikia itxita egongo da gaur, bart gauean pertsona bat edo batzuk instalazioetara sartu eta haurren igerilekuaren inguruan gizalegerik gabeko ekintzak egin ostean.
Llantenoko sutea kontrolpean dute, 100 hektarea inguru kiskali ondoren
Suteak itzaltzeko zerbitzuek lanean jarraitzen dute erabat itzali arte. Azken egunetan, suhiltzaileak, baso-brigadak eta bost helikoptero aritu dira bertan lanean.
Piloiko lehen entzierro azkarra izan dute Faltzesko jaietan
Faltzesko piloiko lehen entzierroak zirrara handia eragin du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiek tentsio uneak sortu dituzte eta korrikalari bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, erori eta politraumatismoa egin baitu.
Bi emakume hil eta bi adingabe zauritu dira Ponferradatik gertu (Leon) izan diren uholdeetan
19:30 aldera jaso dute gertatutakoaren berri larrialdi zerbitzuek. Sei pertsona harrapatu ditu uholdeak.
Maravillas Lamberto, 90 urte geroago: musikari esker bizirik dirauen memoria
Bere historiak 36ko kolpe militarraren ondoren Nafarroan bizi izan zen errepresio izugarria irudikatzen du. Haren kasua basakeriaren sinbolo bihurtu da, eta haren memoria bizirik mantentzen lagundu dute, besteak beste, Berri Txarrak taldearen abestiek.
"Giza jarduera batek" eragin zuen Llantenoko sutea, baina argitzeko dago "nahita edo nahi gabe" piztu zen
Llantenoko baso-sutea perimetratu eta egonkortu dute. Guztira, 100 hektarea kiskali ditu suak. Datozen orduotan lanean jarraituko dute, sutea erabat kontrolatzeko.
Riglosko suteak aurrera jarraitzen du eta 19. udalerria hustu behar izan dute
Suteak 16.600 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko, eta 1.045 lagun etxetik aterarazi dituzte; azkenak, arratsaldean, Bernues herrian.
Osakidetzak 200 pertsona artatu ditu eklipsearen ondorioz azken hiru egunetan
Ostegunean 59, ostiralean 70, eta azken orduetan 71 pertsona joan dira Euskadiko osasun-zerbitzuetara begietako sintoma arin edo oso arinekin.