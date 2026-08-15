MEMORIA HISTORIKOA
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Maravillas Lamberto, 90 urte geroago: musikari esker bizirik dirauen memoria

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bere historiak 36ko kolpe militarraren ondoren Nafarroan bizi izan zen errepresio izugarria irudikatzen du. Haren kasua basakeriaren sinbolo bihurtu da, eta haren memoria bizirik mantentzen lagundu dute, besteak beste, Berri Txarrak taldearen abestiek.

Memoria Historikoa Nafarroa Frankismoa Gizartea

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