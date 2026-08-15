Maravillas Lamberto, 90 años después: una memoria que sigue viva a través de la música
Su historia encarna la terrible represión que se vivió en Navarra tras el golpe militar del 36. Su caso se ha convertido en símbolo de la barbarie, y su memoria se ha transmitido gracias, en gran medida, a canciones como la de Berri Txarrak.
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Ascienden a 200 las personas atendidas por Osakidetza por molestias oculares relacionadas con el eclipse
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