MEMORIA HISTÓRICA
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Maravillas Lamberto, 90 años después: una memoria que sigue viva a través de la música

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Euskaraz irakurri: Maravillas Lamberto, 90 urte geroago: musikaren bidez bizirik dirauen memoria
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EITB

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Su historia encarna la terrible represión que se vivió en Navarra tras el golpe militar del 36. Su caso se ha convertido en símbolo de la barbarie, y su memoria se ha transmitido gracias, en gran medida, a canciones como la de Berri Txarrak.

Memoria Histórica Navarra Franquismo Sociedad

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