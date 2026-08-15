Begoña se viste de fiesta para celebrar el Día de la Virgen
Ambiente inmejorable en Begoña para celebrar el Día de la Virgen. Rosquillas, música y devoción han tomado los alrededores y el interior de la Basílica de Begoña en uno de sus días más especiales. Miles de personas han vuelto a participar en el tradicional acto.
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