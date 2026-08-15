15 DE AGOSTO
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Begoña se viste de fiesta para celebrar el Día de la Virgen

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BILBAO (PAÍS VASCO), 15/08/2026.- Miles de personas peregrinan desde la madrugada hasta la Basílica de Begoña, patrona de Bilbao, para celebrar su fiesta en una ceremonia muy arraigada entre los bilbaínos y que finaliza con el tradicional baile del Aurresku por parte del alcalde, Juan María Aburto. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Begoña jai-giroz bete da Ama Birjinaren Egunean
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EITB

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Ambiente inmejorable en Begoña para celebrar el Día de la Virgen. Rosquillas, música y devoción han tomado los alrededores y el interior de la Basílica de Begoña en uno de sus días más especiales. Miles de personas han vuelto a participar en el tradicional acto.

Bilbao Fiestas Sociedad

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