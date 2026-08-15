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Begoña jai-giroz bete da Ama Birjinaren Egunean

Iragarkia
BILBAO (PAÍS VASCO), 15/08/2026.- Miles de personas peregrinan desde la madrugada hasta la Basílica de Begoña, patrona de Bilbao, para celebrar su fiesta en una ceremonia muy arraigada entre los bilbaínos y que finaliza con el tradicional baile del Aurresku por parte del alcalde, Juan María Aburto. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Giro ezin hobea izan da Begoñan, Ama Birjinaren Eguna ospatzeko. Erroskillak, musika eta debozioa izan dira nagusi Basilikaren inguruan, eta jai-giroak barrualdea eta kanpoaldea hartu ditu egun berezian. Milaka lagunek parte hartu dute, beste urte batez, ekitaldi tradizionalean.

Bilbo Jaiak Gizartea

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