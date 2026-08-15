Mujeres afganas que lograron escapar del régimen talibán recuerdan lo ocurrido hace 5 años
Huyendo del régimen talibán, se marcharon en busca de un futuro digno. Con estudios superiores, están solos aquí. Lo peor es la situación de las mujeres: no pueden estudiar, trabajar y necesitan el permiso de los hombres para todo.
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Pirotecnia Valenciana ha sido galardonada con la Concha de Oro del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Donostia/San Sebastián, celebrado entre el 8 y el 14 de agosto con motivo de la Aste Nagusia 2026, logrando así su cuarto triunfo consecutivo en la capital guipuzcoana.
Perimetrado y estabilizado el incendio forestal de Llanteno
El incendio ha afectado a una superficie de 100 hectáreas. Los trabajos continuarán durante las próximas horas con el objetivo de mantener estabilizada la zona y avanzar en su control definitivo.
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Según ha informado SOS Navarra, varios de los afectados eran menores de edad
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El seísmo, con epicentro en Alhendín, ha provocado más de 200 avisos a Emergencias 112 y una quincena de réplicas en la Vega de Granada, aunque no hay heridos.
Los servicios de extinción esperan tener controlado este sábado el incendio forestal de Llanteno
En los próximos días tendrán que seguir acudiendo a la zona para enfriarla y vigilar que los rescoldos no se activen. De cara a este sábado, hay comprometidos nuevamente cinco helicópteros para seguir trabajando, seguir enfriando la zona y seguir vigilando.
El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca supera las 11 2000 hectáreas con un perímetro de 58 kilómetros
El incendio ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo. Un hombre ha sido detenido como presunto causante del fuego.
La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas súbitas en casi toda la cuenca
Durante la tarde de este viernes las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas son Álava, Navarra, Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Aragón, Cataluña y la provincia de Castellón.