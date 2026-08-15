RÉGIMEN TALIBÁN
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Mujeres afganas que lograron escapar del régimen talibán recuerdan lo ocurrido hace 5 años

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Euskaraz irakurri: Talibanen erregimenetik ihes egitea lortu zuten emakume afganiarrek duela 5 urte gertatutakoa gogoratu dute
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EITB

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Huyendo del régimen talibán, se marcharon en busca de un futuro digno. Con estudios superiores, están solos aquí. Lo peor es la situación de las mujeres: no pueden estudiar, trabajar y necesitan el permiso de los hombres para todo. 

Afganistán Derechos humanos Bilbao Sociedad

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