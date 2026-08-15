TALIBANEN ERREGIMENA
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Talibanen erregimenetik ihes egitea lortu zuten emakume afganiarrek duela 5 urte gertatutakoa gogoratu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Etorkizun duin baten bila alde egin zuten. Goi mailako ikasketekin, bakarrik daude hemen, senideak Afganistanen dituzte eta ezinezko ikusten dute hauek bertatik ateratzea egungo egoerarekin. Okerrena emakumeen egoera da: ezin dute ikasi, lan egin eta gizonen baimena behar dute denerako. 

Afganistan Giza eskubideak Bilbo Gizartea

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